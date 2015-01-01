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पुलिस की कार्रवाई:लूट की वारदात का आरोपी गिरफ्तार

नागौर3 घंटे पहले
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लूट की वारदात के एक आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस बुधवार को जोधपुर केन्द्रीय कारागृह से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार करके लाई। सीआई जीतेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी जोधपुर के कवरासा निवासी रणजीत उर्फ रणसां पुत्र किशन सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसको कोतवाली थाने के एएसआई शिवराम मीणा पुलिस सुरक्षा में लेकर आए हैं।

आरोपी एवं उसके साथियों ने हथियार के दम पर चेनार निवासी शंकर लाल को लूटा था। आरोपी डेढ़ लाख रुपए पार कर ले गए थे। इसके बाद दर्ज प्रकरण में पुलिस ने अन्य आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन रणजीत सिंह फरार चल रहा था।

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