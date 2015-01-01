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त्योहार:दिवाली की खरीद के लिए सजकर तैयार हुए बाजार

नागौर2 घंटे पहले
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  • धनतेरस के एक दिन पहले बाजार में दिनभर खरीदारों की भीड़ रही, आज अच्छे कारोबार की उम्मीद में सजे बाजार

धनतेरस की पूर्व संध्या पर शहर के बाजारों में खरीदारी की रौनक देखने को मिली। हर वर्ष की तरह ही सभी बाजारों में भीड़ नजर आई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिकतर लोग मास्क पहने नजर आए। मगर भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंस कही नजर नहीं आया। आज धनतेरस के अवसर पर बाजारों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। सुखद है कि दिवाली के मौके पर ग्राहकी अच्छी है। भीड़ के बावजूद शहर में यातायात व्यवस्था की हालत दयनीय रही। भारी वाहन गांधी चौक में नियमों का उलंघन करते रहे, मगर कार्रवाई नहीं की।

संखवास. कस्बे का बाजार बस स्टैंड पर लगी हुई दुकानें धनतेरस की पूर्व संध्या पर ही दुल्हन की तरह सजा दी गई है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, गिफ्ट शॉपिंग मॉल, कपड़े की दुकान सहित लगभग कस्बे की सारी बड़ी दुकानों पर आकर्षक लाइटिंग, फ्लावर डेकोरेशन तथा टेंट वगैरा लगाकर दुल्हन की तरह सजाया गया ताकि धनतेरस पर ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। आसपास के तकरीबन 15 गांव का केंद्र बने। कस्बा होने की वजह से यहां पर आसपास के गांव के ग्रामीण खरीदारी करने के लिए आते हैं।

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