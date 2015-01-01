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आत्महत्या:विवाहिता फंदे से लटकी मिली, एक माह पहले ही हुई थी शादी

नागौर3 घंटे पहले
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कोतवाली थाना इलाके के दड़ा मोहल्ला में बुधवार को एक नव विवाहिता का शव अपने ही घर में फंदे से लटका हुआ मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया।

इसके बाद जानकारी पर कोतवाली थाने से पुलिस जाप्ता पहुंचा। पुलिस ने परिजनों की मदद से सबीना परवीन 18 पत्नी मकबूल हुसैन के शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार महिला का विवाह एक महीना पहले ही हुआ था।

महिला के परिजनों को उत्तर प्रदेश स्थित मऊ सूचना दे दी गई है। उनके आते ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस के अनुसार महिला के गले में चुन्नी का फंदा था और वह पंखे से लटकी हुई थी। उसके पैर बेड से अड़ रहे थे। जबकि उसके पास में बैड पर एक कुर्सी भी रखी हुई थी। महिला की मौत के कारण अभी तक अस्पष्ट है।

सीआई जीतेन्द्र सिंह ने बताया कि सूचना पर डिप्टी विनोद सीपा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अन्य परिजनों के पहुंचने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

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