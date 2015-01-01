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निरीक्षण:मास्क ही फिलहाल कोरोना की वैक्सीन, लापरवाही आमजन के हित में नहीं : सोनी

कुचामन सिटी2 दिन पहले
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  • रूडसिको परियोजना निदेशक ने कुचामन-डीडवाना व नावां में हो रहे आयोजनों का किया निरीक्षण

नगरपालिका द्वारा शहरी क्षेत्र में कोरोना जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे अभियान का निरीक्षण करने रूडसिकों के परियोजना निदेशक कुचामन पहुंचे। पालिका ईओ श्रवणराम चौधरी ने बताया कि मंगलवार को रूडसिको के परियोजना निदेशक मनोज कुमार सोनी कोरोना जागरूकता के सम्बन्ध में पालिका द्वारा चलाये जा रहे अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे।

इस दौरान सोनी ने नगरपालिका कार्यालय से मोटरसाइकिल रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। वही गो कोरोना स्लोगन के साथ गुब्बारे छोड़े एवं पालिका ईओ के साथ बस स्टैण्ड एवं मुख्य बाजारों में भ्रमण कर आमजन को मास्क वितरित किये गये।

सोनी ने व्यापारियों एवं शहरवासियों से कोरोना सम्बन्धी गाइडलाइन से अवगत कराकर जागरूक किया गया। पालिका कर्मचारियों द्वारा मुख्य बाजार क्षेत्र में रोको-टोको अभियान चलाकर आमजन को मास्क वितरित किए गए एवं नो मास्क नो एंट्री के स्टीकर चस्पा किये गये।

इस दौरान पालिका सहायक अभियन्ता अनिल कुमार, कनवरलाल, महेश कुमार वर्मा, श्रीराम, कानाराम, महेन्द्र कुमार, रणवीर सैन ने मास्क वितरण के साथ ही सोशियल डिस्टेंसिंग रखने, बार-बार हाथ धोने एवं अपने आस-पास स्वच्छता रखने बाबत जानकारी प्रदान की गई।

मूण्डवा नगर पालिका मंडल द्वारा सोमवार को वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जनआंदोलन क्रियान्वयन में सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री के साथ आमजन को इसके बचाव के लिए मास्क वितरण किए व स्टीकर चिपकाए गए। इस दौरान जयपुर रूडसीको से आए अधिकारी अशोक जांगिड़ व पालिका कर्मी रामकिशोर, गोपाल प्रसाद, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।

डीडवाना में रैली निकालकर आमजन को दिया कोरोना से बचाव का संदेश
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव व रोकथाम हेतु आमजन के मध्य जन-जागृति पैदा करने के लिए पालिका द्वारा एनसीसी केंडिडेट एवं स्वयं सहायता समूह के सहयोग से विशाल रैली का आयोजन किया गया।
नागौर जिला जन आन्दोलन प्रभारी परियोजना निदेशक रूडसिको जयपुर मनोज सोनी एवं पालिका अध्यक्ष रचना होलानी द्वारा रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर अधिशाषी अधिकारी बसन्त कुमार सैनी, सहायक अभियन्ता सहित नगरपालिका कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ईओ बसन्त कुमार सैनी ने बताया है कि नगरपालिका द्वारा बस स्टैण्ड पर स्टॉल बनाकर मास्क वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर बस स्टैण्ड पर बनी पेंटिंग व रंगोली को भी परियोजना निदेशक ने देखा। वहीं प्रभारी मनोज सोनी द्वारा नगरपालिका की मास्क वितरण की प्रगति की प्रशंसा की।

नगरपालिका डीडवाना ‘‘मास्क पहनो’’ एप के माध्यम से मास्क वितरण में नागौर जिले में प्रथम स्थान पर है। जिसकी प्रगति कई जिलों से भी अधिक है। पालिका द्वारा तीन टीमों का गठन कर सम्पूर्ण पालिका क्षेत्र में ‘‘नो मास्क-नो एन्ट्री’’ के कुल 850 स्टीकर चिपकाये गये तथा शहर में विभिन्न स्थानों पर कोरोना से बचाव एवं मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के होर्डिंग्स एवं बैनर लगवाये गये।

पालिका टीम द्वारा शहर के सम्पूर्ण वार्ड, इन्दिरा रसोई में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों, बस स्टेण्ड, सब्जी मण्डी एवं विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नि:शुल्क कुल 900 मास्क वितरण किये गये तथा पालिका द्वारा बहुरूपिया कलाकारों के माध्यम में सम्पूर्ण शहर में विभिन्न वेशभूषा व रूप धारण कर कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु आमजन को जागरूकता का सन्देश दिया गया।

इस दौरान अधिशाषी अधिकारी बसन्त कुमार सैनी, मुकेश कुमार सहायक अभियन्ता, रामेश्वर जाट कनिष्ठ अभियन्ता, राजेन्द्र सिंह पंवार, रामचन्द्र पूनिया सफाई निरीक्षक, महेश कुमार चायल, किशोर कुमार कनिष्ठ लिपिक, राजेन्द्र सिंह शेखावत, फताराम, बेगराज फायरमैन, अरविन्द कुमार, दीपचन्द, इन्द्रचन्द व सफाई कर्मचारियों के सहयोग से सम्पूर्ण शहर में स्टीकर चस्पा व मास्क वितरण किया गया।

मास्क वितरण केंद्र से वितरित किए मास्क
रैली बस स्टैंड से शुरू होकर शहर में मुख्य स्थानों से होते हुए पालिका कार्यालय पहुंची। नागौर जिला जन आन्दोलन प्रभारी मनोज सोनी, परियोजना निदेशक रूडसिको जयपुर व रविन्द्र विश्नोई अधिशाषी अभियन्ता रूडसिको जयपुर द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर ‘‘मास्क वितरण केन्द्र’’ से लोगों को मास्क वितरित किये गये तथा अधिशाषी अधिकारी श्री बसन्त कुमार सैनी द्वारा आग्रह करने पर मनोज सोनी, परियोजना निदेशक रूडसिको जयपुर द्वारा एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया गया एवं वहां एकत्रित पानी निकासी हेतु अधिशाषी अभियन्ता रविन्द्र विश्नोई को तकनीकी सहायता देते हुए पानी निकासी के लिए उचित कार्यवाही करने निर्देश प्रदान किये गए।

नावां सिटी| नगरपालिका प्रशासन की और से नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। परियोजना निदेशक रुडसिको व नोडल अधिकारी मनोज सोनी मंगलवार को नो मास्क नो एंट्री आंदोलन के प्रभावी संचालन व मॉनिटरिंग के लिए पालिका परिसर पहुंचे।

सोनी में इस जन आंदोलन के तहत मास्क वितरण, घर घर स्टीकर लगाने व जागरूकता रैली का पर्यवेक्षण कर स्थानीय प्रशासन की सराहना की। इसके पश्चात सोनी ने मेरे सशक्त हस्ताक्षर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पर पालिका परिसर में मौजूद सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर कार्यक्रम में सहभागिता दिखाई। पालिका प्रशासन की और से मंगलवार को जागरूकता रथ यात्रा निकाली गई।

परियोजना निदेशक मनोज सोनी ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। रैली के दौरान अधिशाषी अभियंता रविन्द्र विश्नोई, अधिशाषी अधिकारी हेमाराम चौधरी, व्यापार मंडल से रामस्वरूप शर्मा, राजकुमार बोहरा, लायंस क्लब के महिला विंग अध्यक्ष कुसुम लढ़ा, राधेश्याम जोशी, लुकमान शाह, अल्पना अग्रवाल सहित अन्य कर्मचारी व पुलिस के जवान मौजूद रहे। रथ यात्रा के दौरान निदेशक मनोज सोनी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने आमजन को मास्क वितरित किए।

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