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निर्देश:नशा मुक्त भारत को लेकर हुई बैठक

नागौर4 घंटे पहले
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  • कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

नशा मुक्त भारत अभियान में नागौर में क्रियाशील कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। इस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अलग-अलग चरणों में काम किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिए। नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने निर्देश दिए कि अभियान के तहत कार्य करने वाली चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं के 50-50 वाॅलेन्टियर की लिस्ट तैयार की जाए।

ब्लाॅक स्तर पर राजकीय तथा निजी व्यक्तियों को जोड़कर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएं। उन्होंने इस अभियान में सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वे इस कार्य में पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्काउट एवं गाइड तथा नेहरू युवा केन्द्र से समन्वय कर उनका सहयोग लें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को निर्देश दिए कि वे इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आमजन में नशा मुक्ति के प्रति जनजागृति लाएं।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत आमजन में नशावृति छोड़ने के प्रति जागरूकता लाने के लिए नवाचार आधारित प्रचार के तौर-तरीके अपनाए जाएं। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग लिया जाए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांझु, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्गासिंह उदावत, सहायक निदेशक, स्कूल शिक्षा मुनीराम, पुलिस निरीक्षक रूपाराम, सीओ स्काउट एवं गाइड मीनाक्षी भाटी आदि मौजूद रहे।

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