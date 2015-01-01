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पैंसों की खदान:खदानों से भी धन की होती है आवक, हर साल एक लाख टन लाइमस्टोन विदेश में एक्सपोर्ट

नागौर9 मिनट पहले
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जिले से लाइम स्टोन की सप्लाई बड़ी तादाद में होती है।

नागौर एक प्रकार से सोने का खजाना है। यूं तो यहां मार्बल, जिप्सम, क्ले आदि कई खनिज भी निकलते हैं लेकिन इन सबका राजा है लाइमस्टोन। इसकी गुणवत्ता पाली और जोधपुर में निकलने वाले लाइमस्टोन से कहीं अधिक बेहतर है। नागौर में मेड़ता, गोटन, मूंडवा, जायल, भेड़, चाडी, खींवसर, बैरावास व माणकपुर आदि में लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में है जो हर साल 3 से 4 लाख टन उत्खनन हो रहा है। नागौर का यह लाइमस्टोन देशभर के तो हर एक राज्य में जाता ही है, श्रीलंका, बांग्लादेश, घाना व नेपाल आदि देशों में एक्सपोर्ट भी होता है। राजस्थान से विदेशों में हर साल करीब एक लाख टन लाइमस्टोन एक्सपोर्ट हो रहा है।

रेमंड, सिपला व डॉ. रेड्डी, टाटा और जिंदल जैसी कंपनियाें के अलावा नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश भी जाता है हमारा लाइमस्टोन

किसी भी बुखार में जब हम पेरासीटामोल टेबलेट लेते हैं या हडि्डयों या जोड़ों के दर्द में जो दवा लेते हैं उनमें नागौर का ही लाइमस्टोन समाहित होता है। पूर्व मंत्री और लाइम स्टोन एसोसिएशन माणकपुर अध्यक्ष मेघराज लोहिया बताते हैं कि इस लाइमस्टोन का उपयोग कपड़ा फैक्ट्रीज में एफ्यूलैंट ट्रीटमेंट के लिए होता है और कपड़ा बनाने की नामी कंपनियां जैसे रेमंड और सियाराम आदि यहीं से लाइमस्टोन लेकर जाती हैं। इसके साथ ही दवा निर्माता सिपला, डॉ. रेड्‌डी, स्टील कंपनी टाटा, जिंदल आदि भी नागौर से लाइमस्टोन लेकर जाती हैं और अपने उत्पादों में उपयोग करते हैं।

  • 200 वर्ग किमी क्षेत्र में है लाइमस्टोन की खदानें
  • 12% उत्पादन नागौर जिले में होता है राज्य का
  • 30% सबसे अधिक स्टील फैक्ट्रियों में जाता है लाइमस्टोन

इन कामों में होता है उपयोग
मेघराज लोहिया के अनुसार शुगर फैक्ट्रीज में चीनी की सफेदी में लाइमस्टोन काम आता है। स्टील फैक्ट्रियों में कचरा हटाने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, फर्टीलाइजर, ओलो ब्लॉक, टूथपेस्ट, डिटरजेंट, चमड़े की सफाई, सीमेंट बनाने व रोड के कंस्ट्रेक्शन में काम आता है।

और ये हैं किसानों की पीड़ा
लोहिया बताते हैं कि यह किसानों का राेजगार का मुख्य साधन था लेकिन सरकार ने इसे माइनर से मेजर मिनरल्स में डाल दिया। नीति चेंज होने से यह खनिज आज उद्योगों से दूर होता जा रहा है और किसानों के हाथों से निकलकर बड़े लोगों के हाथों में आ रहा है। पिछली वसुंधरा सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर इस नीति को बदलने की मांग की थी।

अब तक केंद्र के साथ हमारी तीन-चार मीटिंग हो चुकी हैं और प्रोसेस में है। हम चाहते हैं कि जिस खेत में ये लाइमस्टोन निकलता है उस पर उस किसान का अधिकार होना चाहिए, हां रॉयल्टी किसान से ली जा सकती है और सरकार को तो रॉयल्टी से ही मतलब रखना चाहिए ताकि यहां का किसान खुशहाल बन सके।

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