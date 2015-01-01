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शिक्षा रैंकिंग:नागाैर जिले की स्थिति सुधरी, 2 माह में 30 से 17वें पायदान पर नागौर

नागाैर3 घंटे पहले
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  • स्कूल शिक्षा परिषद ने नवंबर माह की जारी की जिलों की शिक्षा रैंकिंग

शिक्षा रैंकिंग में नागाैर जिले की स्थिति दाे माह में तेजी से सुधरी है। दाे माह पहले सितंबर की जिले की प्रदेश में रैंकिंग 30वें स्थान पर थी, जाे अब उछलकर 17वें पायदान पर पहुंची चुकी है। रैंकिंग में गिरावट काे लेकर कलेक्टर डाॅ. जितेंद्र कुमार साेनी ने जिले काे टॉप-10 में लाने की अधिकारियों काे हिदायत दी थी।

अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से नंवबर-2020 की जारी रैंक में 3 पायदान की उछाल के साथ जिला 17वीं रैंक में पहुंच गया। जबकि अक्टूबर में जिले की रैंकिंग 20वें स्थान पर थी। सितंबर माह की सबसे खराब रैंक रही, नागाैर 30वें स्थान पर था। करंट स्कोर के अनुसार इस बार 215.32 अंकों के साथ चुरु जिला प्रदेश में पहले, 208.84 अंकों के साथ जयपुर दूसरा और 195.96 अंकों के स्कोर के साथ हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रहा।

प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला निष्पादक समिति बैठक आयाेजित हाेती है।

कलेक्टर ने रैंकिंग टॉपटेन में लाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। परिषद ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर पर प्रत्येक बिंदू का विश्लेषण करने के निर्देश दिए।

43 बिंदुओं के आधार पर तैयार हाेती है शिक्षा रैंकिंग: स्कूल शिक्षा परिषद 43 बिंदुओं के आधार पर रैंक तैयार करता है। इसे खेल मैदान, पेयजल, बिजली, भामाशाह सहयोग, आईसीटी लैब प्रमुख है।

नामांकन, सैनेटरी नेपकिन, क्रियाशील इंटरनेट सुविधा, 10वीं बोर्ड में 4 या 5 स्टार वाले स्कूलों की संख्या, खेल मैदान, स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर बिजली और पानी कनेक्शन, शौचालय की सुविधा, कंप्यूटर लैब सहित कुल 43 बिंदुओं के आधार पर जिला रैंकिंग तैयार होती है।

जिलेवार रैंकिंग की यह स्थिति

प्रदेश में पहले स्थान पर चुरू, दूसरे स्थान पर जयपुर, तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़, 4 स्थान पर दौसा, पांचवें स्थान पर चितौड़गढ़, छठवें स्थान पर झालावाड़, सातवें पर सीकर, 8पर बूंदी, 9 पर पाली, 10 पर गंगानगर, 11 पर डूंगरपुर, 12 पर बारां, 13 पर बीकानेर, 14 पर अलवर, 15 पर झुंझुनू, 16 पर टोंक, 17 पर नागौर, 18 पर भीलवाड़ा, 19 पर बांसवाड़ा, 19 पर बांसवाड़ा, 20 पर सवाईमाधोपुर, 21 पर जोधपुर, 22 पर अजमेर, 23पर भरतपुर, 24 पर उदयपुर, 25 पर सिरोही, 26 पर धौलपुर, 27 पर करौली, 28 पर राजसमंद, 29 वें पर बाड़मेर, 30 पर जालोर, 31 पर कोटा, 32 पर जैसलमेर एवं अंतिम 33 पायदान पर प्रतापगढ़ रहा।

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