पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

फीडबैक:नागौर सांसद बेनीवाल ने लिया प्रभारियों से फीडबैक

नागौरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को नागौर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में पंचायती राज चुनाव को लेकर बनाए गए प्रभारियों के साथ दूरभाष पर वार्ता करके उम्मीदवारों के अंतिम चयन पर मंथन किया।

इधर, जिले के डेगाना ब्लॉक के पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बंशीलाल चोयल ने सांसद के आवास पर रालोपा जॉइन की। वहीं बाड़मेर जिले के कांग्रेस नेता रतनाराम जाखड़ ने भी समर्थकों के साथ रालोपा जॉइन की। सांसद ने नागौर आवास पर जिले के कई क्षेत्रों से आए लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा की वहीं जन समस्याओं को भी सुना। सांसद ने कहा पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव में रालोपा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और सोशल इंजीनियरिंग व पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें