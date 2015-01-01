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किसान आंदोलन:कृषि बिल पर रणनीति तय करने नागौर सांसद ने कल जयपुर में बुलाई पार्टी की मीटिंग

नागौर21 मिनट पहले
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एनडीए गठबंधन में नागौर से सासंद हैं हनुमान बेनीवाल।
  • 19 दिसम्बर शनिवार दोपहर 12:30 बजे जयपुर में जालूपुरा स्थित आवास संख्या बी-7 में आरएलपी पार्टी की आपात बैठक रखी गई

आरएलपी (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी) द्वारा शनिवार को जयपुर में पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। जो जयपुर में नागौर सांसद हनुमान के आवास पर की जाएगी। जिसमें कृषि बिल पर पार्टी की आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए बेनीवाल ने बताया कि आरएलपी पार्टी किसानों आंदोलन के पक्ष में किसानों के साथ खड़ी है। 19 दिसम्बर शनिवार दोपहर 12:30 बजे जयपुर में जालूपुरा स्थित आवास संख्या बी-7 में आरएलपी पार्टी की आपात बैठक रखी गई है। उक्त बैठक में किसान आंदोलन के पक्ष में रणनीति व रूपरेखा बनाने हेतु चर्चा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उक्त बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक गण,प्रदेश टीम के पदाधिकारी,प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य,पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा व अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तथा पदाधिकारी व सभी जिला अध्यक्ष आवश्यक रूप से भाग लेंगे।

इसके साथ बेनीवाल ने कहा कि देश मे चाहे कोई भी संकट आया हो या हाल ही के कोरोना के संकट काल की बात करे,देश के अन्नदाता ने विपरीत हालात में भी जनता का पेट भरा। परन्तु यह दुःखद है की 3 सप्ताह से अधिक समय हो गया और कड़कड़ाती ठंड व कोरोना महामारी के मध्य अन्नदाता सड़को पर बैठा है।

देश के अन्नदाता के हित मे उक्त 3 बिलों को वापिस लेने की जरूरत है। इस किसान आंदोलन में सिंघू नाके पर कल संत राम सिंह जी सिंगड़े वाले ने किसानों की व्यथा को देखते हुए आत्महत्या कर ली और एक दर्जन आंदोलनकारी किसान सर्दी व अन्य कारणों से अपनी जान गंवा चुके है।

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