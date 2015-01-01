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  • Nagaur MP Hanuman Beniwal Is Campaigning In His Lok Sabha Constituency, Visiting Different Villages, Panchayati Raj Election

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पंचायती राज चुनाव:नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार में जुटे, अलग-अलग गावों का कर रहे दौरा

नागौर24 मिनट पहले
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नागौर जिले में ढेहरी,सिलारिया व दोतीना गांव में जन-सम्पर्क किया।

नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पंचायती राज चुनाव के दौरान पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। शनिवार को उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र नागौर में उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने ढेहरी,सिलारिया व दोतीना गांव में जन-सम्पर्क किया। साथ ही अमरपुरा में सन्त शिरोमणी लिखमीदास जी महाराज के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया!

इससे पहले शुक्रवार को अपनी सभाओं के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव में भाजपा व कांग्रेस को हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यदि जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में मतदान करके पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव में उन्हें बहुमत देती है तो गांव गरीब किसान की आवाज मजबूत होगी और आने वाले 2023 के चुनाव में आरएलपी अकेले मजबूती से चुनाव लड़ेगी !

जनसभा को संबोधित किया।
जनसभा को संबोधित किया।

उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा की सरकार ने 2 साल में ही जनता से वादा खिलाफी कर दी और अशोक गहलोत के राज में विकास कार्यो के स्थान पर अपराध में बढ़ोतरी हुई !

लोगों के बीच पहुंच समस्या जानी।
लोगों के बीच पहुंच समस्या जानी।
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