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नागौर:सासंद बेनीवाल बोले- गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर  अभ्यर्थी असमंजस में, अतिरिक्त बसें लगाई जाए

नागौर32 मिनट पहले
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डेगाना यूथ कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बुधवार को आरएलपी पार्टी में सम्मिलित हुए।
  • बेनीवाल ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करके तुरन्त निर्णय लिया जाए व इंटरनेट सेवा बहाल की जाए

नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर राज्य में बंद पड़ी सेवाओं का मुद्दा राज्य सरकार के सामने उठाया। उन्होंने गुर्जर आंदोलन के कारण कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों को हो रही दिक्कतों का मुद्द उठाते हुए लिखा कि अशोक गहलोत जी गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी असमंजस स्थिति में है ! इंटरनेट सेवा बंद होने से व यातायात बंद होने से कई जिलों के अभ्यर्थी असमंज है!

बेनीवाल ने लिखा कि उक्त समस्या का समाधान कर अतिरिक्त बसें लगाई जाए और अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करके तुरन्त निर्णय लिया जाए व इंटरनेट सेवा बहाल की जाए ! अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करके तुरन्त निर्णय लिया जाए व इंटरनेट सेवा बहाल की जाए !

इसके साथ ही बेनीवाल ने जानकारी दी कि डेगाना यूथ कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बुधवार को आरएलपी पार्टी में सम्मिलित हुए। इसके साथ वर्तमान में कांग्रेस के जिला सचिव अपने समर्थकों के साथ आरएलपी से जुड़े।

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