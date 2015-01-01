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  • Nagaur MP Hanuman Beniwal Wrote Letter To Ashok Gehlot, Farmer Electricity Should Be Given, Rajasthan Latest News Update

नागौर सासंद का मुख्यमंत्री के नाम पत्र:बेनीवाल ने लिखा- जिले के किसानों को 7 से 8 घंटे बिना ट्रिपिंग के दी जाए बिजली

नागौर15 मिनट पहले
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नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी।
  • सरकार की घोषणा के क्रम में बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो रही

जिले से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा। जिसमे उन्होंने नागौर के किसानों को 7 से 8 घंटे बिजली बिना ट्रिपिंग के उपलब्ध कराने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसानों द्वारा उन्हें लगातार शिकायत की जा रही है। जिसकी जानकारी बेनीवाल ने खुद ट्वीट कर दी।

बेनीवाल ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे अपने पत्र में लिखा कि नागौर जिले के विभिन्न उपखंडों के किसानों ये अवगत करवाया है कि सरकार की घोषणा के क्रम में बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो रही है। इसलिए किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप तत्काल प्रभाव से अजमेर डिस्कॉम के जिम्मेदारों को निर्देशित करके किसानों को 7 से 8 घंटे बिना ट्रीपिंग के बिजली आपूर्ति करने के निर्देश जारी करें।

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