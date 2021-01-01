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हत्या के मामले में न्याय की गुहार:मृतका का बेटा बोला- हमें बताएं केस की जांच कहां तक पहुंची, नहीं तो एसडीएम ऑफिस के बाहर करेंगे प्रदर्शन

नागौर19 मिनट पहले
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नागौर जिले के मेड़ता सिटी में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे। - Dainik Bhaskar
नागौर जिले के मेड़ता सिटी में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे।

जून महीने में मेड़ता सिटी में हुई वृद्धा के हत्याकांड मामले में पुलिस 8 माह बाद भी हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। इसके संबंध में सोमवार को मृतक बुजुर्ग के बेटे ने उपखंड अधिकारी के नाम पत्र लिखा। जिसमें लिखा कि हम लोग 9 फरवरी को एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देंगे। गौरतलब है कि 22 जून को मेड़ता सिटी निवासी छोटी देवी पत्नी गीगाराम कुम्हार के गहने छीनने के बाद अज्ञात आरोपियों ने उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक खंडहर में फेंक दिया था।

मृतका के बेटे जगदीश प्रजापत ने पत्र में लिखा कि छोटी देवी प्रजापती जिनकी उम्र 75 साल थी, उनको मारकर उनके गहने लूटकर खंडहर में फेक दिया गया। हमने हर दरवाजा खटखटा लिया। मगर अभी तक न तो मुजरिमों की गिरफ्तारी हुई है, न ही हमारे पास कोई सूचना पहुंच रही है। केस में अब तक क्या हुआ, इस केस में आगे क्या होगा, हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बाकी सारा प्रशासन एक ही बात कहता है डीजीपी साहब के पास फाइल है हमारे हाथ में कुछ नही। छोटी देवी हत्याकांड में क्या- क्या हुआ हमें बताने का कष्ट करें।

आगे जगदीश प्रजापत ने लिखा कि हमें सूचना नहीं मिली तो आगामी 9 फरवरी को हम लोग मेड़ता सिटी में एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी देगें। इसमें पीड़ित परिवार और सम्पूर्ण समाज साथ में खड़ा रहेगा।

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