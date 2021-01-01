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प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही:लापरवाही बरतने पर वीडीओ को थमाया नोटिस

नागौर3 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास को एक साल में भी पूरा नहीं करवाने व लापरवाही बरतने पर खेड़ीशीला ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी भंवरसिंह चौहान को जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी ने नोटिस दिया है।

ग्राम पंचायत खेड़ीशीला के रतनाम गांव की हरजूदेवी को एक साल पहले की पीएम आवास योजना में आवास स्वीकृत किया गया था। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी एक साल में भी आवास को पूर्ण नहीं करवा सके। सीईओ ने राजस्थान सिविल सेवा 1958 के नियम 16 के तहत नोटिस जारी किया है।

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