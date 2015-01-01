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उच्च न्यायालय जोधपुर:आरपीएससी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को जारी हुए नोटिस

नागौर2 घंटे पहले
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उच्च न्यायालय जोधपुर ने गांव कसुम्बी तहसील लाडनूं निवासी सरस्वती जाट, गांव सबलपुर तहसील मकराना जिला नागौर निवासी ओम प्रकाश, जिला सीकर निवासी सुभाष मंदिवाल, फतेहगढ़ जिला जैसलमेर निवासी नरेश कुमार, चोहटन जिला बाड़मेर निवासी कौशला राम, सेड़वा जिला बाड़मेर निवासी ढोला राम सहित 20 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2018 में अंतिम चयन सूची जारी कर नियुक्तियां दिए जाने के बाद उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा की संशोधित उतर कुंजी जारी किए जाने और गलत प्रश्नों को संशोधित किये बिना परिणाम जारी कर नियुक्तियां दिए जाने से प्रार्थीगणों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने के मामले में दायर की गई रिट याचिका में सुनवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग और निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी करते हुए 10 नवम्बर 2020 सुनवाई तय करते हुए आयोग और निदेशक माध्यमिक को जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

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