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बैठक:सरकारी स्कूल में अब बेटी को जन्मदिन पर प्रार्थना सभा में ही कहेंगे हैप्पी बर्थ डे

नागौरएक घंटा पहले
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  • सोनोग्राफी सेंटर्स द्वारा गोद ली गई बेटियों में 104 के नाम खोलेंगे अब सुकन्या समृद्धि खाता

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को उनके जन्म दिन पर संस्था प्रधान द्वारा प्रार्थना सभा में शुभकामनाएं दी जाएंगी और शाला के सभी सहपाठी उसे हैप्पी बर्थ डे बोलेंगे। मेधावी छात्राओं के नाम उनकी स्कूल में लगने वाले बिटिया गौरव डेश बोर्ड पर लगाया जाएगा और ड्राॅप आउट छात्राओं को वापस स्कूल की दहलीज तक लाने का युद्ध स्तर पर काम होगा।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के लिए नागौर जिले में इस सरीखे के कई नवाचार होंगे, जिसे लेकर गुरूवार को कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में दिए। कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बैठक में निर्देश दिए कि जिले के सोनोग्राफी सेंटर संचालकों ने जरूरतमंद परिवारों की जिन 207 बेटियों को गोद ले रखा है, इनमें से दस वर्ष उम्र तक की 104 बालिकाओं के नाम डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और उप निदेशक महिला अधिकारिता को समन्वय से काम करते हुए सोनोग्राफी सेंटर संचालकों के सहयोग से इन सभी 104 बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खातों में निश्चित राशि जमा करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में बिटिया गौरव डेश बोर्ड लगाने का काम जनवरी 2021 तक पूर्ण कर लिया जाए।

बैठक : सरकारी स्कूलों में जनवरी से पहले लगेंगे बिटिया गौरव डेश बोर्ड

जिले में ऐसी बालिकाएं जो स्कूल से वंचित हैं, उन्हें स्कूल की दहलीज तक लाने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देश दिए कि इसके लिए यू डाइस के माध्यम से ड्राॅपआउट बालिकाओं को पता लगाया जाए ताकि उस पर काम हो सके।

उन्होंने कहा कि इस अभियान में महिला जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए और शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में बताएं ताकि वे अपने गांव, शहर व कस्बे में वंचित बेटियों को स्कूल में दाखिल दिलाने में सहयोग कर सके। कलेक्टर ने सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों के लिए पृथक से शौचालय निर्माण तथा वहां पूरी साफ-सफाई रखने व डस्टबिन आदि की व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देश दिए सभी सरकारी कार्यालयों व निजी कार्यालयों, जहां दस से अधिक का स्टाफ हो, वहां महिला की सुरक्षा को लेकर आंतरिक कमेटी का गठन हर हाल में किया जाना सुनिश्चित करें और उप निदेशक महिला अधिकारिता इसकी माॅनिटरिंग कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

समिति के सदस्य एडवोकेट ओमप्रकाश पुरोहित ने वन स्टाॅप सखी सेंटर के निरीक्षण के बारे में कलेक्टर को आवश्यक जानकारी दी। जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सरकारी चिकित्सालयों में कन्या वाटिका विकसित किए जाने, श्रमिक कार्ड धारी प्रसूता मां को मिलने वाली सरकारी सहायता राशि की प्रगति रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम करवाने के निर्देश
डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उप निदेशक महिला अधिकारिता को निर्देश दिए कि पहले चरण में नवनिर्वाचित महिला सरपंचों, उप सरपंचों तथा वार्ड पंच तथा दूसरे चरण में पंचायत समिति एवं जिला परिषद की महिला सदस्यों की आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करवाए जाने की पूरी कार्ययोजना जल्द ही तैयार कर ली जाए।

उन्होंने उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वे एएनएम, आशा सहयोगिनी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम आयोजित करवाने के निर्देश दिए, जिसमें बेटियों की सुरक्षा संबंधी मसलों पर काम कर रही एडवोकेट नजहत परवीन, उप निदेशक महिला अधिकारिता जितेन्द्र शर्मा व सहायक निदेशक बाल अधिकारिता सुरेन्द्र पूनिया इस बारे में आवश्यक कानूनी प्रावधानों के बारे में बताएंगे।

बेटियों की सुरक्षा हर हाल में जरूरी, इसे लेकर हर कदम उठाएं

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि बेटी का सम्मान हर धर्म, समाज व परिवार में होना चाहिए। उन्होंने ऐसे अभिभावक, जो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजे रहे हैं तो उन्हें ऐसे जुड़े कानूनी अधिकार बताएं जाएं।

किशोरियों व विवाहिता बेटियां, चाहे वे किसी भी धर्म और समाज की हो, उनकी सामाजिक सुरक्षा और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में पुलिस, महिला अधिकारिता तथा बाल अधिकारिता विभाग प्रभावी कदम उठाएं। ऐसे मामलों में तत्काल जांच और कार्रवाई हो, किसी भी स्तर पर की गई कोताही बर्दाश्त योग्य नहीं।

डाॅ. सोनी ने कहा कि पूर्व में दर्ज ऐसे मामलों में यदि आरोपी विदेश में भी हैं, तो पुलिस विभाग सरकार में उच्च स्तर से सहायता लेकर पीड़िता को न्याय दिलाएं। कलेक्टर ने कहा कि बेटियों का सम्मान, मानव समाज की प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न है।

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सुकुमार कश्यप, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजत खान, उप निदेशक महिला अधिकारिता जितेन्द्र शर्मा, निवर्तमान उप निदेशक अशोक गोयल, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक दुर्गासिंह उदावत, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता सुरेन्द्र पूनिया, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रामदयाल मांझु तथा संरक्षण अधिकारी राकेश सिरोही, स्वयंसेवी संगठन से भगवानाराम तांडी ने भाग लिया।

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