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शुरूआत:अब नागौर तहसील हुई ऑनलाइन, नामान्तरकरण भी ऑनलाइन ही दर्ज हो रहे

नागौरएक घंटा पहले
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  • सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकाॅर्ड माॅर्डनाईजेशन प्रोग्राम, अब तक जिले की 12 तहसीलें आॅनलाइन, डीडवाना का काम प्रक्रियाधीन

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकाॅर्ड माॅर्डनाईजेशन प्रोग्राम अन्तर्गत नागौर जिले की 12 तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी हैं। इनमें नागौर तहसील को ऑनलाइन किए जाने का कार्य गुरूवार को पूर्ण हुआ।

नागौर तहसील को ऑनलाइन किए जाने की अधिसूचना उपखण्ड अधिकारी अमित चौधरी, तहसीलदार सुभाषचंद्र चौधरी व उनकी टीम ने कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी को प्रस्तुत की। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी भी मौजूद थे।

कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि संपूर्ण जिला ऑनलाइन होने की ओर अग्रसर है, जिले की 13 तहसीलों में से 12वीं तहसील नागौर ऑनलाइन हो चुकी है। तहसील डीडवाना को ऑनलाइन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर ने बताया कि उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सभी तहसील कार्यालयों में माॅर्डन रिकाॅर्ड रुम भी बनाये गए है। अगले चरण में समस्त पुराने राजस्व रिकार्ड को स्केनिंग कर ऑनलाइन किया जायेगा। ताकि काश्तकारों को घर बैंठे पुराने रिकार्ड की भी नकल प्राप्त हो सके। डाॅ. सोनी ने बताया कि ऑनलाइन तहसीलों में आम काश्तकार घर बैठे जमाबंदी, खेतों के नक्शे एवं गिरदावरी नकल ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है।

काश्तकार अपना खाता वेबसाइट पर नामान्तरकरण के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, रहन प्रक्रिया सरल हो जाएगी

ऑनलाइन तहसीलों में काश्तकार द्वारा प्रस्तुत ई-साईन राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी, नक्शा, गिरदावरी ईत्यादि) किसी भी प्रकार के कार्यालय/न्यायालय में मान्य होंगे। ऑनलाइन तहसीलों में पटवारी से राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी, नक्शा, गिरदावरी) नकल लेेने की आवश्यकता नहीं रखते हुए काश्तकार प्रमाणित राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए ई-साईन युक्त राजस्व रिकार्ड निर्धारित शुल्क के साथ अपना खाता वेबसाइट ंसे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं एवं केवल देखने के लिये बिना किसी शुल्क देख सकते है। ऑनलाइन तहसीलों में जमाबंदियां ऑनलाइन के साथ ई-साईन हो गई है एवं गिरदावरी नकल को भी ई-साईन करने का कार्य चल रहा है।

इसी तरह नक्षा भी ऑनलाइन किए जा चुके है, लेकिन ई-साईन प्रक्रियाधीन है। ऑनलाइन तहसीलों में नामान्तरकरण भी ऑनलाइन ही दर्ज हो रहे है। काश्तकार अपना खाता वेबसाइट पर नामान्तरकरण के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इस प्रकार आमजन काश्तकार को राजस्व रिकार्ड नकल/नामान्तकरण के लिये भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कुछ दिनों बाद बैंक रहन प्रक्रिया भी ऑनलाइन होने होने जा रही है, जिससे रहन प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी।

इसके लिए अब काश्तकार को केवल बैंक में अपनी कृषि भूमि को रहन या रहन-मुक्त के लिए आवेदन करना होगा। बैंक द्वारा स्वतः रिपोर्ट संबंधित ग्राम पटवारी के राजस्व अधिकारी एप्प आईडी पर भेजी जाएगी, जिसके आधार पर पटवारी उसका ऑनलाइन नामान्तरकरण दर्ज करेंगे, जिसके बाद उक्त नामान्तकरण जांच के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक की आईडी पर शिफ्ट हो जायेगा, भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच के बाद तहसीलदार की आईडी पर शिफ्ट होने पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत होते ही भूमि बैंक के नाम रहन/रहन-मुक्त हो जाएगी।

नागौर तहसील को ऑनलाइन किए जाने के बाद इसकी अधिसूचना गुरूवार को कलेक्टर को प्रस्तुत करने वक्त सीईओ जवाहर चौधरी, एसडीएम अमितकुमार चौधरी, तहसीलदार सुभाषचंद चौधरी, राधाकिशन निम्बड़, ए.एस.के., डालाराम, उदाराम भूअनि, कपिल देव शर्मा जिला रिसोर्स परसन कलेक्ट्रेट (भू0अ0), एवं रामनिवास ओ.के., श्रवणकुमार खुड़खुड़िया ए.ओ.के., हरिशकुमार सांखला, बलवीर गोलिया रिसोर्स परसन, केलाराम, राजेन्द्रकुमार ईनाणिया, रूपराज भाकल भूअनि, सियाराम, आरआई रूपराज भाकल, ओमपुरी पटवारी, बुघाराम, आशीष सांखला, गजेन्द्र, ओमपुरी पटवारी तहसील आदि मौजूद थे।

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