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सुविधा:अब नावां में भी नवजात शिशु व बाल रोग का उपचार

नावां सिटी4 घंटे पहले
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शहर के सांभर चौराहे के पास स्थित मारवाड़ हॉस्पिटल में अब नवजात बच्चों व बाल रोग का उपचार हो सकेगा। हॉस्पिटल के प्रशासक अनिल शर्मा ने बताया कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मारवाड़ हॉस्पिटल में सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक चिकित्सक हरीश ढाका लोगों को राहत प्रदान करेंगे।

इसके साथ ही प्रत्येक बुधवार को अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक विशेष मोंगिया मरीजों को राहत देंगे। इसके साथ ही मरीजों के दिल की बीमारी, श्वांस की बीमारी, एलर्जी, अस्थमा, निमोनिया, कुपोषण, दस्त लगना, कब्ज सहित अन्य बीमारियों का उपचार भी किया जाएगा।

चिकित्सालय में हर समय सोनोग्राफी, ई.सी.जी., जनरल वार्ड, जांच लैब, एक्स-रे, मेडिकल स्टोर, प्राइवेट रूम, आई.सी.यू. सहित आपातकालीन सुविधाएं रहती है। शर्मा ने बताया कि चिकित्सालय में दंत चिकित्सक नयनतारा मोंगिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ सदफ खान व चिकित्सा अधिकारी मनोज कांटीवाल अपनी सेवाएं देते हैं।

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