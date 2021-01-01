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कोरोना सिमट रहा है:815 सैंपल में मिले महज 2 ही पॉजिटिव, रिकवरी रेट 98.63%, 17 जिलों में 0 संक्रमित

नागौर3 घंटे पहले
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  • प्रदेश में बुधवार को मिले सिर्फ 92 संक्रमित, 33 में से 17 जिलाें में एक भी केस नहीं

कोरोना अब सिमटने लगा है। नागौर सहित पूरे राज्य में ऐसे ही हालात है। जिले में औसत मरीज 10 तक पहुंच चुके है तो वहीं एक्टिव मरीज भी घट चुके है। नागौर में बुधवार को केवल दो ही मरीज संक्रमित आए थे। इसके अलावा 13 मरीज रिकवर भी हुए है।

खास बात यह है कि पूरे राज्य में ही बुधवार को केवल 92 मरीज ही पॉजिटिव आए है। जबकि 196 लोग रिकवर होकर घर लौटे है। राहत की बात यह है कि मौतों में भी कमी दर्ज की जा रही है। एक दिन में दो ही मौत की सूचना है। राहत की बात यह रही कि 33 में से 17 जिलाें में एक भी कोरोना का मरीज बुधवार के दिन सामने नहीं आया है। जबकि औसत मरीजों की संख्या में दस पहुंच रही है।

रिकवरी रेट की बात करें ताे प्रदेश के किसी भी जिले की रिकवरी रेट 97 से कम नहीं है। जानकारी के अनुसार एक्टिव मरीजों की संख्या के अनुसार नागौर में 45 ही एक्टिव मरीज है। राजस्थरान में एक्टिव मरीज 1692 रह गए है। नागौर में लगातार मरीज कम हो रहे है।

231199 सैंपल अब तक लिए, 10256 पॉजिटिव
नागौर में अब तक 231199 सैंपल लिया जा चुका है। जिसमें 10256 लोग पॉजिटिव आए है। फरवरी के तीसरे दिन भी दो लोग भी पॉजिटिव पाए गए है। साफ है कि कोरोना समाप्त हो रहा है।
^जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है। औसत भी घट रहा है। क्योर रेट भी अच्छी है। अस्पतालों में कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। वर्तमान में वैक्सीनेशन चल रहा है।
डॉ. मेहराम महिया, सीएमएचओ, नागौर।

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