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रेलवे:बीकानेर- हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन अब परिवर्तित समय से शुरू

मेड़ता रोड8 मिनट पहले
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  • रात 12.04 बजे पहुंची मेड़ता रोड बाइपास, यहां है यात्री सुविधाओं की कमी

जोधपुर- बीकानेर से हावड़ा के बीच संचालित हावड़ा एक्सप्रेस के संचालन में परिवर्तन करते हुए जोधपुर से सप्ताह में चार दिन व बीकानेर से सप्ताह में तीन दिन किया था। अब एक माह बाद ही रेलवे ने समय में परिवर्तन करते हुए बीकानेर से 11 नवंबर से रात 9.40 बजे रवाना किया जाएगा। इस कारण यह ट्रेन मेड़ता रोड बाइपास रात को 12.04 बजे पहुंची। जबकि वहां पर ऐसी कड़ाके की ठंड में ट्रेन का इंतजार करने के लिए यात्रियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन होने के बाद से ही जोधपुर व बीकानेर से मेड़ता रोड आकर एक होकर हावड़ा की ओर ट्रेन संचालित हो रही थी। मगर एलएचबी कोच में परिवर्तन करने के साथ ही एक अक्टूबर से हावड़ा से इसके संचालन में परिवर्तन कर दिया। यह ट्रेन सप्ताह में चार दिन जोधपुर से प्रत्येक सोम, मंगल, गुरू, शुक्रवार को संचालित होती है तो बीकानेर से प्रत्येक बुध, शनि, रविवार को संचालित होती है। रेलवे के द्वारा इस ट्रेन के समय में फिर से परिवर्तन कर दिया गया है। अब जोधपुर से 9 नवंबर से यह ट्रेन रात 11.10 बजे रवाना होने लगी तो बीकानेर से यह ट्रेन रात को 9.40 बजे रवाना हुई।
बीकानेर वाली मेड़तारोड के बाइपास से होती है संचालित
जब बीकानेर मंडल से इस ट्रेन को संचालित करने की अनुंशसा की गई थी तब यही कहा गया था कि मेड़ता रोड के मुख्य प्लेटफार्म से ही इसका संचालन किया जाए। मगर जब समय सारणी घोषित हुई तो इसका संचालन मेड़ता रोड के बाइपास से करना शुरू कर दिया गया। जबकि मेड़ता रोड का बाइपास मुख्य प्लेटफार्म से करीब एक किमी की दूरी पर स्थित है।

जहां पर पहुंचने के लिए तीन फाटकों को भी क्रॉस करने की विवशता बनी हुई है। मेड़ता रोड के बाइपास पर रेलवे की ओर से एक साल में किसी प्रकार से कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो प्रतीक्षालय है और ना ही सुरक्षा चौकी। यहां पर टीन शैड भी नहीं है। ट्रेन के आगमन प्रस्थान के लिए सूचना देने के लिए कोई उद्घोषणा यंत्र आदि भी नहीं है। केवल तीन छोटे टीन शैड बनाए गए है। मगर ठंड से बचाव के कोई साधन नहीं है।

बीकानेर- हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल सप्ताह में तीन दिन
ट्रेन संख्या 02388 बीकानेर से हावड़ा के लिए प्रत्येक बुध, शनि, रविवार को शाम 7 बजे रवाना होती है। बुधवार 11 नवंबर से यह ट्रेन रात 9.40 बजे रवाना हुई। तीसरे दिन हावड़ा सुबह 4.55 बजे पहुंचेगी। यह बीकानेर से रात 9.40 बजे रवाना होकर देशनोक 10.07, नोखा 10.33, नागौर 11.13, मेड़ता रोड बाइपास 12.04 बजे पहुंचेगी। तथा डेगाना 1.24, मकराना 2.20, कुचामन 2.36, नांवा 2.55, जयपुर 4.50 बजे पहुंचेगी।

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