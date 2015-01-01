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आदेश-निर्देश:मानसिक कष्ट की क्षति पूर्ति, परिवाद व्यय देने के दिए आदेश

नागौर3 घंटे पहले
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  • जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर ने अपने एक निर्णय में बीमा कम्पनी को परिवादी को वाहन क्लेम राशि एवं मानसिक परेशानी व परिवाद व्यय के लिए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार नागौर निवासी राजेन्द्र प्रसाद ने जिला आयोग में यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसने अपने वाहन महेन्द्रा मैक्सिमो मिनी वैन गाड़ी का यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया था, जो वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके लिए आयोग में क्लेम किया गया।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर लाटा व सदस्य बलवीर खुडखुडिया, चन्द्रकला व्यास की न्यायपीठ ने सुनवाई के बाद बीमा कम्पनी को परिवादी के क्षतिग्रस्त वाहन की क्षतिपूर्ति के रूप में 45,750 रुपए क्लेम राशि तथा इस पर परिवाद करने की तिथि से ब्याज का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपए की राशि भी बीमा कंपनी द्वारा अदा की जाएगी।

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