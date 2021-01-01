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रक्तदान शिविर:पटवारी नहीं करेंगे ऑनलाइन क्रॉप कटिंग प्रयोग व अब करेंगे बहिष्कार

नागौर4 घंटे पहले
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  • रक्तदान शिविर “एक यूनिट 3600 के नाम” का आयोजन

राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन “पटवारी हक” यात्रा के तहत आगामी चरण में पटवारी रबी गिरदावरी के तहत ऑनलाइन क्रॉप कटिंग प्रयोगों का बहिष्कार करेंगे। उपशाखा अध्यक्ष अनाराम लवाइच ने बताया कि 30 जनवरी को प्रदेश महा समिति में हुए निर्णय के अनुसार आंदोलन के आगामी चरण में अतिरिक्त पटवार मंडलों का बहिष्कार जारी रहेगा।

1 फरवरी से समस्त पटवारी समस्त सरकारी सोशल मीडिया ग्रुप लेफ्ट करेंगे ताकि इन के माध्यम से सरकार को भेजी जाने वाली सभी सूचनाएं प्रभावित हो सके। 8 फरवरी को सभी संभाग मुख्यालयों पर रैली “लाल बस्ता सड़क पर” का भी आयोजन किया जाएगा।

इसी क्रम में 20 फरवरी 2021 को सभी जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर “एक यूनिट 3600 के नाम” का आयोजन किया जाएगा तथा इसी प्रकार किसी भी राजकीय अवकाश के दिन कार्य नहीं किया जाएगा। पटवारियों द्वारा पिछले 13 माह से गांधीवादी तरीके से पटवार सर्किल का बहिष्कार किया जा रहा है। यदि सरकार 28 फरवरी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो पटवारियों को मजबूरन और भी कठिन निर्णय करने की रणनीति बनानी पड़ेगी।

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