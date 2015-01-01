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ये गलत है:चोरी की रिपोर्ट देने थाने गए पीड़ित से पुलिस बोली- रिपोर्ट दे दो रु. नहीं मिलेंगे

नागौर2 घंटे पहले
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  • चोरी एवं डेढ़ लाख की ठगी की वारदातों में पुलिस के हाथ खाली, जांच अधिकारियों की नाकामी

आपके रुपए चोरी हो गए हैं और आप कोतवाली थाना पुलिस से मदद मांगने पहुंच रहे हैं तो आपको वहां से ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। थाना पुलिस यह कहते हुए आपको और परेशान कर सकती है कि रुपए तो मिलेंगे नहीं। रिपोर्ट भले ही दर्ज करवा दो।

कोतवाली पुलिस के एक पुलिस कार्मिक ने शनिवार को थाना परिसर में एक पीड़ित से कुछ इसी तरह का वार्तालाप किया। इससे अब युवक को पुलिस से यह उम्मीद नहीं रही है कि वह आरोपी को पकड़ पाएगी या उससे रुपए की बरामदगी कर पाएगी। असल में पत्नी की डिलिवरी कराने जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल में आए सदर थाना इलाके के बालवा निवासी महेन्द्र पुत्र मदन लाल की जेब से अज्ञात चोर 33 हजार रुपए पार कर ले गया था। इसकी पहले दिन तो पुलिस को भनक नहीं लगी।

ठगी में जांच अधिकारी का अनुसंधान ढीला
दूसरी ओर गोगेलाव निवासी फौजी के पिता से डेढ़ लाख की ठगी की वारदात में चार दिन बाद भी कोतवाली थाना पुलिस के हाथ खाली हैं। वारदात में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस के जांच अधिकारी अभी तक अंधेरे में तीर मारते दिखाई पड़ रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस अभी तक बुजुर्ग को किसी तरह की राहत नहीं दिला पाई है।

पीड़ित चौखा राम ने बताया कि उसने थाना पुलिस के एक पुलिस कार्मिक से दूरभाष पर बात की है, जिसने जवाब दिया कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का स्पष्ट फोटो नहीं आया है। ऐसे में किसी एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है, जिससे आरोपियों की साफ फोटो निकलवाई जा सके। इधर, जानकारों के अनुसार पुलिस ने कई जगह से आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज जुटाएं हैं। डेढ़ लाख की ठगी की वारदात में भले ही पुलिस ने सीसीटीवी निकाल लिए हैं, लेकिन उनको अभी तक वायरल नहीं किया है।

अगर पुलिस उक्त सीसीटीवी फुटेज एवं आरोपियों के संदिग्ध फोटो या स्क्रेच को वायरल करती तो संभवत कोई शहरवासी आरोपी की पहचान कर पुलिस की मदद कर सकता था, लेकिन पुलिस ने अभी तक यह कदम भी नहीं उठाया है। जानकारों के अनुसार कुछ समय पहले डेगाना में भी इस तरह की वारदात हुई थी। ऐसे में पुलिस इस वारदात में भी संबंधित आरोपी की लिप्तता को जोड़कर देख रही है।

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