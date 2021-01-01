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चोरी:चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम, डर ऐसा कि लोग अपने वाहनों को चेन से बांधकर सोने लगे हैं

नागौर3 घंटे पहले
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नागौर. घर के बाहर खड़े वाहनों को चोरों से बचाने के लिए लोगों ने अपने वाहनों में लगाए लॉक। - Dainik Bhaskar
नागौर. घर के बाहर खड़े वाहनों को चोरों से बचाने के लिए लोगों ने अपने वाहनों में लगाए लॉक।
  • कोरोना काल के दौरान भी खूब हुई चोरियां, लोग घरों में रहे फिर भी नहीं रुकी वारदातें
  • शहर में लोग भयभीत, चोरी के डर से लोग घर के बाहर खड़े वाहनों में लॉक लगाकर रखते हैं

अनसुलझी चोरियां पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुईं हैं। चोरी-नकबजनी की वारदातों में पुलिस न तो 2020 के लॉकडाउन में लगाम लगा पाई थी न अब इन पर किसी तरह की रोक लगा पा रही है। चोर आए दिन घरों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं।

फिर भी खुलासे के इंतजाम नाकाफी हैं। एसएचओ इन वारदातों के सीसीटीवी फुटेज देखकर व मामला दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं। इससे अनसुलझी चोरियों की फेहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। इससे शहर से देहात तक लोगों में असंतोष भी बढ़ रहा है। चोरी-नकबजनी की वारदातों के मामले इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वर्ष 2020 मार्च माह के बाद का समय कोरोना संघर्ष में गुजरा, लेकिन चोरी-नकबजनी की वारदातों में की कमी नहीं आई है। वर्ष 2019 के मुकाबले साल 2020 में चोरों ने और ज्यादा चांदी कूटी है। मतलब नकबजनी की वारदातें बढ़ गई हैं। हालांकि कुल आईपीसी के प्रकरणों में साल 2019 से वर्ष 2020 में 10.1 प्रतिशत की कमी आई है।

अनदेखी रोडवेज बस स्टैण्ड चोरों का बड़ा अड्डा, आए दिन होती हैं चोरियां
शहर का रोडवेज बस स्टैण्ड चोरों का बड़ा अड्डा बना हुआ है। यहां आए दिन रोडवेज कर्मियों एवं सवारियों के मोबाइल एवं पर्स चोरी की वारदातें होती हैं। लोग पुलिस के पचड़े से बचने के लिए रिपोर्ट भी दर्ज करवाने से बचते हैं। जबकि पूर्व में बस स्टैण्ड से चोरी की कई बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। हालांकि ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए परिसर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी शो-पीस बने हुए हैं। इस परिसर में अभय कमांड सेंटर के भी कैमरे नहीं हैं।

डिपो प्रबंधक ऊषा चौधरी के अनुसार परिसर में 5 कैमरे लगे हैं, लेकिन ये अभी बंद हैं। उनको जल्द शुरू करवाएंगे। रोडवेज बस स्टैण्ड से गत महीने में ही चार मोबाइल चोरी एवं दो-तीन पर्स चोरी के घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। अभय कमांड सेंटर के भी शहर में पूरे कैमरे नहीं लगे हैं। वर्तमान में सेंटर के 178 सीसीटीवी हैं। इनमें 157 सीसीटीवी ऑन लाइन हैं व शेष कैमरे ऑफ लाइन हैं, जिनमें मैमोरी कॉर्ड लगा हुआ है।

10.2 प्रतिशत आईपीसी के प्रकरणों में कमी दर्ज
आईपीसी के प्रकरणों में वर्ष 2019 के मुकाबले 10.1 %की कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक कमी हत्या, लूट एवं अपहरण जैसी वारदातों में हुई।
2019 में कुल 5908 प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन 2020 में 5308 प्रकरण दर्ज हुए। जो गतवर्ष से 600 प्रकरण कम हैं। इसका बड़ा कारण कोरोना काल है। 2020 के दिसंबर में चोरी की 38, नकबजनी की 12 ,लूट की एक वारदात हुई। दिसंबर में आईपीसी के कुल 308 प्रकरण दर्ज हुए थे।

जिलेभर में प्रभावी गश्त के निर्देश जारी कर दिए गए हैं
गश्त पर विशेष ध्यान देने के लिए जिलेभर के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रत्येक प्रकरण की भी समीक्षा कर खुलासे के लिए टीमों को लगाया जाएगा। -श्वेता धनखड़, पुलिस अधीक्षक,नागौर

खुलासे के लिए विवाद भी हुए

  • गच्छीपुरा में 16 सितंबर, 19 सितंबर एवं 25 अगस्त के अलावा और भी कई चोरियां हुई। खुलासे के लिए लोगों ने विरोध किए पर नहीं हुए।
  • शेरानी आबाद के निकट बड़ीखाटू दरगाह में चोरी के बाद आरोपी आधे रुपए रख गए, लेकिन आरोपी का सुराग नहीं लगा है।
  • मकराना के बरवाला स्थित घर में 8 लाख से अधिक की चोरी हुई। जुलाई माह में हुई चोरी का खुलासा अभी तक नहीं।
  • शहर की ऑफिसर कॉलोनी में दो-तीन चोरी की वारदातें हुईं, खुलासा एक का भी नहीं।
  • शहर में सितंबर महीने में 30 हजार का कर्जा व मूंग बेच केसीसी जमा कराने आए फौजी के पिता से 1.48 लाख की ठगी।
  • कुचेरा में पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात हुई थी।
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