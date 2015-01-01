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व्यवस्था:पेंशनर्स को डाकघर देगा घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र

नागौर2 घंटे पहले
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  • डाक विभाग 70 रुपए शुल्क लेगा

डाकघर के माध्यम से अब पेंशनर्स घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में जहां घर से निकलना खतरनाक हो सकता है, वहीं जीवन प्रमाण पत्र के बिना पेंशन बंद हो जाने का भी डर पेंशनर्स में है। जानकारी के अनुसार इसी दुविधा को दूर करते हुए डाकघर ने ये सुविधा प्रारंभ कर दी है।

जानकारी के अनुसार पेंशनर्स जिनकी पेंशन किसी भी बैंक खाते में आती हो, वे डाकघर के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते है। इसके लिए विभाग 70 रुपये शुल्क लेगा। गौरतलब है कि केंद्र या राज्य सरकारों के पेंशनर्स को हर साल नवम्बर-दिसंबर में जहां से पेंशन प्राप्त हो रही है, उन संस्थानों यथा बैंक और डाकघर में जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है।

जानकारी के अनुसार पहले ये सुविधा ई मित्र, बैंक और प्रधान डाकघर में ही थी। लेकिन कोरोना के संकट में बुजुर्गों और आम जनता की सेहत पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए और उनकी सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब ये सुविधा घर बैठे ही उन्हें डाक कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। इससे सभी को सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

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