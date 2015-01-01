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विद्युत सप्लाई बंद:चितावा व मेड़ता क्षेत्र में आज 5 घंटे बिजली बंद

कुचामन सिटी आंचलिक3 घंटे पहले
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चितावा क्षेत्र के कई गांवों में शुक्रवार सुबह 5 घण्टे विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। चितावा कनिष्ठ अभियन्ता बलवीर सिंह भदाला ने बताया कि दांता 220 केवी से निकलने वाली विद्युत लाइन शुक्रवार सुबह बंद रहेगी।

भदाला ने बताया कि विद्युत सप्लाई शुक्रवार सुबह 7 से 11 बजे तक बंद रहेगी, जिससे जिजोट, लाम्बा, खोरण्डी, लालास, भिंचरों का बास की आपूर्ति कल बंद रहेगी। मेड़ता रोड| मेड़ता रोड 132 केवी जीएसएस में रख-रखाव के कारण शुक्रवार को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक सभी फीडरों में बिजली बंद रहेगी।

कनिष्ठ अभियंता के.के. वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 132 केवी मेंटिनेंस होने के कारण मेड़ता रोड, कूंपड़ास, जारोड़ा, बासनी, पीएचईडी, रेलवे, छापरी सहित इस जीएसएस से सभी फीडरों में 5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी।

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