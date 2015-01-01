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लापरवाही:सड़क पर झूल रहा बिजली तार, डीपी व पोल, डिस्काॅम नहीं कर रहा सुनवाई

मारवाड़ बालिया4 घंटे पहले
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  • निकटवर्ती ग्राम खुनखुना में डिस्कॉम की लापरवाही आ रही सामने

निकटवर्ती ग्राम खुनखुना में डिस्कॉम की लापरवाही से पोल व डीपी झुकने के कारण बिजली का तार जमीन के करीब पहुंच गया है जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार तार और डीपी पोल को ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी है। ग्राम पंचायत खूनखुना के चौहानों का बास के नजदीक मोहल्ला मदीना कॉलोनी में बीच रास्ते गुजरने वाली गली में लगा बिजली का पोल टूटने के कारण झुक गया। इससे इस पर लगा तार भी जमीन के करीब आ गया है।

अगर हवा का तेज झोंक आया तो कभी भी बिजली का पोल गिर सकता है। इसके अलावा इस मोहल्ले के कई गलियों में बिजली का तार ढीला हुआ पड़ा है। मोहल्ले के फरीद खान वार्ड पंच, रिमजू खां, पन्ने खान, बाबू खान, हुसैन खान, दाऊद खान, जलाल अकबर, जाहिर खान, मेहबूब खान, मोइद्दीन, अशफाक, अमजद, आमीन खान पठान का आरोप है कि मोहल्ले के ढीले पड़े बिजली की तार को ठीक करने के लिए कई बार शिकायत की जा चुकी है। विभाग और लाइनमैन इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है।

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