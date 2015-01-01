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स्कूल लॉक पढ़ाई डाउन:फीस कटौती का विरोध, जिले के 1769 से अधिक निजी स्कूलों पर तालाबंदी

नागौर3 घंटे पहले
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  • अब ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं लगेंगी साढ़े 3 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा

जिले की 1769 निजी स्कूलों पर ताले लगने से साढ़े 3 लाख विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूलों, सरकार एवं अभिभावकों की फीस के मुद्दे को लेकर पिछले 8 महीनों से चल रही रस्साकशी अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। गुरुवार से जिले भर के निजी स्कूल फीस कटौती के आदेश के विरोध में अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए है।

शिक्षक समेत अन्य स्टाफ भी स्कूल नहीं पहुंच रहे। यहां तक कि ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद कर दी गईं। शिक्षक संघ के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं बंद होने से विभिन्न कक्षाओं के साढ़े 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मानें तो सरकार ना तो फीस के मुद्दे पर राहत दे रही है और ना ही आरटीई व आर्थिक पैकेज देने पर विचार कर रही है।

बिना फीस के स्कूल चलाना और स्टाफ की सैलरी देना मुश्किल है। 8 माह से फीस का एक भी पैसा नहीं आने के कारण कई प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। वहीं अब ऑनलाइन कक्षाएं बंद होने के बाद अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। विद्यार्थियों के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीक हैं। ऐसे समय में अगर पढ़ाई नहीं करवाई गई तो रिजल्ट पर विपरीत प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।

विरोध की वजह : राज्य सरकार द्वारा दिए गए फीस कटौती के आदेश

हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 28 अक्टूबर को आदेश दिए थे कि जितना सिलेबस हो उतनी ही फीस वसूली जाए। इसी आदेश के खिलाफ सभी निजी स्कूल लामबद्ध हो गए हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, आईबी बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों के साथ अब मिशनरीज स्कूल भी शामिल हो गए। ऐसे में स्कूलों में ना तो कोई ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और ना ही फिजिकल कक्षाएं लगेंगी।

लॉकडाउन के बाद जिले भर में 30 हजार से अधिक कर्मी हुए बेरोजगार
जिले भर में छोटी-बड़ी मिलकर करीब 1769 शिक्षण संस्थाएं हैं। जिले में मदरसों की संख्या अलग है। फीस के अभाव में वर्तमान में इनमें कार्यरत आधे से ज्यादा स्टाफ की छंटनी कर दी गई। ऐसे में 30 हजार से अधिक कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इनमें शिक्षक, क्लर्क, बस ड्राईवर, कंडक्टर, चतुर्थ श्रेणी, सफाई-कर्मी शामिल हैं।

शिक्षकों ने बिना वेतन पढ़ाने से इंकार किया
निजी स्कूल संचालकों के अनुसार वे पिछले 8 महीनों से जैसे तैसे स्टाफ को आश्वासन देकर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे थे। लेकिन, अब स्कूलों की आर्थिक स्थिति इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि वे अपने स्टाफ को आधी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि तंग आकर स्टाफ के कर्मचारियों ने भी बिना वेतन काम करने से मना कर दिया है।

सरकार स्कूल खोले, बैंकों के ऋण माफ कर आर्थिक पैकेज दे: अध्यक्ष चौधरी

जिला प्राइवेट स्कूल एसाेसिएशन के जिलाध्यक्ष माणक चाैधरी, विनेश शर्मा, हरदेव गारू, प्रहलाद चौधरी, शैताना राम चांगल ने बताया कि लंबे समय से निजी स्कूल बंद होने से इसका भार संचालकों सहित 30 हजार कर्मचारियों के परिवारों पर पड़ा है। स्कूलों को बंद करने का निर्णय मजबूरी में लेना पड़ रहा है।

संचालक नहीं चाहते बच्चों की पढ़ाई खराब हो। सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। स्कूलों को खोले, बैंकों के ऋण माफ कर कर्मचारियों के वेतन के लिए आर्थिक पैकेज दे। स्कूल खोलने ओर फीस के मुद्दे पर राज्य सरकार शुरू से ही दोगली नीति अपना रही है। बिन फीस स्कूल कैसे चलाएं।

ये हैं मुख्य मांगें
आरटीई राशि का भुगतान दीपावली से पहले करवाने n फीस के मामले में राहत देने, हाल ही में फीस कटौती के आदेश वापस लेने n स्कूलों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन बना कर क्रमवार स्कूल खोलने n निजी स्कूलों के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए
बाेर्ड फीस, बिजली बिल माफ करने।

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