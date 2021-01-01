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विवाद:जुलूस के दौरान झगड़ा, एक युवक हुआ घायल

नागौर4 घंटे पहले
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चुनाव परिणाम के बाद एक पक्ष की हुई जीत के बाद निकाले जा रहे जुलूस के दरम्यान रविवार दोपहर दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। जो कुछ ही देर में खींचतान एवं गाली गलौच तक पहुंच गई। इस झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को तो शांत कर दिया, लेकिन इसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार विजयी जुलूस के दौरान अचानक किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद झगड़ा बढ़ गया था। इसमें हमीद नाम का एक शख्स घायल भी हुआ है। दोनों पक्ष हमालों के मोहल्ले के निवासी हैं।

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