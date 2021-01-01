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नागौर कलेक्टर की अपील:स्वास्थ्यकर्मी शत-प्रतिशत करवाएं कोरोना टीकाकरण, कोरोना के खिलाफ यही सबसे बड़ा हथियार

नागौरएक घंटा पहले
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नागौर कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी। - Dainik Bhaskar
नागौर कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी।

कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सोमवार को स्वास्थ्य कर्मियों से शत प्रतिशत टीकाकरण करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के विरूद्ध लड़ी जा रही जंग में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हथियार है। जो सबसे पहले उन हैल्थ वाॅरियर्स के लगाया जा रहा है, जिन्होंने इस कोविड-19 के संक्रमण काल में युद्ध स्तर पर काम किया।

कलेक्टर ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि नागौर जिला कोरोना टीकाकरण के प्रथम चरण में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। जिले में कुल रजिस्टर्ड 20 हजार 450 स्वास्थ्य कार्मिकों को कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन एप में रजिस्टर्ड किया गया। जिनमें से अब तक 16 हजार 321 का टीकाकरण हो चुका है। कलेक्टर ने कोविड-19 टीकाकरण से वंचित रहे उन सब स्वास्थ्य कार्मिकों से अपील की है कि वे 3 फरवरी को जिले में निर्धारित राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर आयोजित होने वाले माॅप अप राउण्ड में अपना टीकाकरण करवाएं।

डाॅ. सोनी ने इसे लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मेहराम महिया व सिकरामाराम चौधरी, उप निदेषक महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला एवं ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को निर्देष जारी किए हैं। सभी स्वास्थ्य कार्मिकों से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए उन्हें टीकाकरण के लिए मोटिवेट करें। जिससे स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल हो सके।

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