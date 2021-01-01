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  • Rajasthan Coronavirus; Nagaur District Collector Jitendra Soni, Zilla Parishad Chief Executive Officer Receives COVID 19 Vaccine

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स्वास्थ्य का मंगल टीका:नागौर में जिला कलक्टर जितेंद्र सोनी ने लगवाया कोरोना का टीका

नागौरएक घंटा पहले
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  • जिला परिषद सीईओ सहित उपखण्ड अधिकारियों ने भी करवाया कोरोना टीकाकरण

पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय अस्पताल स्थित नवनिर्मित भवन में विकसित किए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में गुरूवार को जिला कलक्टर डा. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। सोनी सुबह 11 बजे अस्पताल पहुंचे और सुरक्षा गार्ड को उन्होंने परिचय पत्र दिखाया।

इसके बाद सोनी ने पंजीयन कक्ष में प्रवेश किया और रजिस्ट्रेशन कराया। यहां टीकाकरण कक्ष में एएनएम रजिया ने उनकी बाएं बाजू पर राहत का पहला टीका (कोविड-19 वैक्सीनेशन) लगाया और इसके बाद उन्हें निगरानी कक्ष में भेज दिया गया।

नागौर जिले में कोरोना को मात देने के लिए चलाए जा रहे कोविड-19 कोरोना टीकाकरण महाअभियान में गुरूवार को जेएलएन अस्पताल के कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मेहराम महिया की मौजूदगी में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी, एसीएम रामजस बिश्नोई सहित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारियों व कार्मिकों सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों को टीका लगाया।

इस मौके पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डा. मुश्ताक अहमद, जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डा. शंकरलाल, बीसीएमओ नागौर महेन्द्रसिंह मीणा, एनएचएम के डीपीएम राजीव सोनी, एपीडेमोलॉजिस्ट शाकिर खान आदि स्टॉफ भी मौजूद रहा।

वहीं जिले के डीडवाना स्थित राजकीय बांगड़ अस्पताल में अतिरिक्त जिला कलक्टर रिछपाल सिंह बुरड़क ने कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाया। उनके टीकाकरण के बाद राजस्व विभाग के फ्रंटलाइन कार्मिकों का भी टीकाकरण किया गया। जिले में सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानों में स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर पर उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों सहित स्थानीय अधिकारियों व कार्मिकों ने टीकाकरण करवाया।

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