पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नागौर:राजकीय कार्मिक होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा के तहत गेंहूं लेने वाले 5428 लोगों के नाम सूची से हटाए, अब तक 57 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली

नागौर31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
रकारी सेवा कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों तथा अपात्र लोगों के नाम एनएफएसए की सूची से हटा दिए गए हैं।
  • इस कार्य में रसद विभाग और जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी अभियान के रूप में काम कर रहे

शुक्रवार को ऐसे राजकीय कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के तहत गेंहूं लेने का फायदा लिया है। जिसके तहत खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में शामिल राजकीय सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों सहित अपात्र लोगों के नाम हटाने का कार्य प्रगति पर है। जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार इस कार्य में रसद विभाग और जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी अभियान के रूप में काम कर रहे हैं।

जिला रसद अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयार की गई प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक आज तक जिले में 5 हजार 428 सरकारी सेवा कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों तथा अपात्र लोगों के नाम एनएफएसए की सूची से हटा दिए गए हैं। इस अभियान में रसद विभाग तथा उपखण्ड अधिकारी संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

जिला रसद अधिकारी कार्यालय की टीम ने अब तक जिले में 2716 तथा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्तर पर 2712 सरकारी कार्मिकों, सेवानिवृत कार्मिकों तथा अपात्र लोगों के नाम एनएफएसए की सूची से हटाए गए हैं।

नाम हटाने के साथ की गई रिकवरी
ऐसे राजकीय कार्मिक जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के तहत गेंहू लेने का फायदा लिया है, उनके नाम हटाने के साथ-साथ रिकवरी की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जिला कलेक्टर ने रिकवरी करने की कार्रवाई में भी किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। रसद विभाग की ओर से रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राजकीय कर्मचारियों से रिकवरी के रूप में अब तक 57 लाख 45 हजार 633 रुपए की वसूली की गई है।

इनपुट- प्रशांत अबोटी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें