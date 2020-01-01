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नगरपालिका चुनाव:जीत के लिए सभी दलों ने ताकत झौंकी, मतदान कल, 25 वार्डों में 78 प्रत्याशी चुनाव मैदान में

परबतसरएक घंटा पहले
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  • पालिकाध्यक्ष की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित

नागौर की परबतसर नगरपालिका चुनाव में 25 वार्डों के लिए 78 प्रत्याक्षी चुनाव मैदान में हैं और नगरपालिका चुनाव में 28 तारीख को वोटिंग है। चुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याक्षियों का भाग्य वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगा।

संभवतया चुनाव सम्पन्न होने बाद प्रत्याक्षियों की गुप्त स्थानों व होटलों में बाड़ाबंदी कर दी जाएगी। कांग्रेस, बीजेपी, रालोपा (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी) और निर्दलीयों ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पालिकाध्यक्ष की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है इसलिए शहरवासियों व नेताओं की नजर ओबीसी वार्डों पर केंद्रित है।

विधायक रामनिवास गावड़िया ने गत पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस-बीजेपी की बराबर सीटें होने के बावजूद कांग्रेस का प्रधान बना लिया था। गावड़िया इस बार भी काफी उत्साहित हैं और स्थानीय नेताओं के साथ ही प्रचार में जुटे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। किनसरिया ने बीजेपी का बोर्ड बने इसके लिए स्थानीय सीनियर नेताओं की चुनाव कमेटी बनाई है।

इधर, रालोपा प्रभारी प्रेमाराम खोखर भी अपने 6 प्रत्याशियों के लिए टीम के साथ जुटे है। 22 निर्दलीय भी अपने समर्थकों के साथ प्रचार में लगे हैं। वहीं प्रशासन भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए मुस्तैद है। रिटर्निंग अधिकारी मुकेश कुमार मूंड़, थानाधिकारी रूपाराम चौधरी लगातार कस्बे में गश्त कर रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी मूंड़ ने बुधवार को पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण देकर रवाना कर दिया है।

रिपार्ट: दीनानाथ योगी

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