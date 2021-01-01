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नागौर गैंगरेप केस:दलित महिला से दुष्कर्म मामले में सर्व समाज निकालेगा पैदल मार्च, खेत में बने घर में दुष्कर्म के बाद प्राइवेट पार्ट में डाल दी थी बोतल

परबतसर4 मिनट पहले
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विधायक रामनिवास गावड़िया गांगवा गांव पहुंचे, पुलिस व प्रशाशन के अधिकारियों ने अन्य दो आरोपियों को शीघ्र गिरप्तार करने का आश्वासन दिया। - Dainik Bhaskar
विधायक रामनिवास गावड़िया गांगवा गांव पहुंचे, पुलिस व प्रशाशन के अधिकारियों ने अन्य दो आरोपियों को शीघ्र गिरप्तार करने का आश्वासन दिया।
  • पीड़ित ने डर के कारण 5 दिन तक नहीं दी घटना की जानकारी थी

परबतसर में दो बच्चों की मां दलित महिला से दुष्कर्म का मामले को लेकर बुधवार को सर्व समाज द्वारा पैदल मार्च व विरोध प्रदर्शन करेगाा। सर्व समाज के नरेंद्र जयपाल ने बताया कि अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर शहर में पैदल मार्च निकाल के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मुकेश कुमार मूंड़ को ज्ञापन दिया जाएगा।

उल्लेखनीय हैं कि Bhaskar.com में सोमवार शाम खबर छपते ही सांसद दियाकुमारी, सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने ट्विटर पर भास्कर की खबर को टैग कर घटना की कड़ी निंदा की व मुख्यमंत्री से कड़ी करवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने टीमें गठित कर कार्रवाई तेज कर दी व एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा।

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को नामजद आरोपी किसान पांचूराम को पकड़ लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामला 19 जनवरी का है, लेकिन परबतसर पुलिस थाने में प्रकरण 5 दिन बाद 24 जनवरी को दर्ज हुआ।

आरोपियों ने पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी
वारदात 19 जनवरी की है। विवाहिता अपने गांव में ही खेत पर स्थित एक घर पर छाछ लेने गई थी। तीन किसान वहां पहुंचे। उन्होंने विवाहिता को अकेली पाकर उसको जान से मारने की धमकी देकर डराया और फिर दुष्कर्म किया।
आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल तक डाल दी। इसके बाद आरोपियों ने विवाहिता को धमकाया भी कि अगर इस बारे में वह किसी से बात करती है तो उसको जान से खत्म कर दिया जाएगा। इस वारदात के बाद जैसे-तैसे विवाहिता अपने घर पहुंची। डर की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया मगर वारदात के 3-4 दिन बाद उसने परिजनाें को आपबीती बताई ताे परिजन रविवार को थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया।

मकराना डिप्टी कर रहे हैं प्रकरण की जांच
परबतसर थाना प्रभारी रूपा राम ने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच मकराना पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार सांवरिया की ओर से की जा रही है। वारदात में मुख्य आरोपी आरोपी पांचूराम जाट को पकड़ लिया गया है। उसके साथी कानाराम जाट व श्रवण गुर्जर की तलाश की जा रही है।

(रिपोर्ट:दीनानाथ योगी)

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