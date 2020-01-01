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नागौर में हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी:कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा- तुरंत रोडमैप बनाएं ताकि जिले को पर्यटन के नक्शे पर लाया जा सके

नागौर11 मिनट पहले
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नागौर का किला। - Dainik Bhaskar
नागौर का किला।

नागौर जिले की विभिन्न स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप से विकसित किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सोनी ने इस संबंध में अफसरों की बैठक कर पर्यटन का नया रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर तेजी से काम शुरू कर दें, ताकि नागौर के पर्यटन स्थलों को पर्यटन के नक्शे पर स्थान दिलाया जा सके।

जिन स्थानों को पर्यटन के लिहाज से फोकस किया जा रहा है, उनमें सांभर व डीडवाना लेक पर बर्ड टूरिज्म, रोटू व गोगेलाव में इको टूरिज्म, डीडवाना, कुचामन व परबतसर क्षेत्र में हैरिटेज टूरिज्म तथा खरनाल, गोठ मांगलोद व मेड़ता शामिल हैं। इन्हें धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बुधवार को पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। यहां नागौर में पर्यटन विकास के विभिन्न आयामों पर काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नागौर जिले में पुरामहत्व के अनेक भवन जैसे किले, महल, हवेलियां एवं भवन स्थित हैं। इन भवनों के स्वामी अपनी संपत्तियों को पर्यटन इकाईयों के रूप में संचालित करना चाहते हैं तो पर्यटन विभाग उनको प्रोत्साहित करते हुए पूरा सहयोग करें। डाॅ. सोनी ने कुचामन, परबतसर, सांभर झील, डीडवाना, मेड़ता तथा लाडनूं में स्थित पुरा महत्व की संपत्तियों को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर इनका पूरा प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया।

जिला मुख्यालय पर बनेगा पर्यटक सूचना केन्द्र
जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नागौर में पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित करने तथा यहां पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने को लेकर उप निदेशक पर्यटन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले में पर्यटक स्थलों पर टूरिज्म डवलपमेंट को लेकर समीक्षा की और पर्यटकों की संख्या बढ़ सके, इसके लिए इनका समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागौर के पर्यटन स्थलों का सोशल मीडिया यथा टवीट्र, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर यथोचित प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए।

विभाग के उपनिदेशक अजय शर्मा ने बताया कि नागौर जिले में पुरामहत्व के अनेक भवन यथा किले, महल, हवेलियां एवं भवनों के स्वामी, जो अपनी संपत्तियों को पर्यटन इकाईयों के रूप में संचालित करना चाहते हैं तो पर्यटन विभाग के अजमेर कार्यालय के दूरभाष नं. 0145-2627426 पर संपर्क कर सकते हैं तथा ईमेल आईडी trc.ajmer@rajasthan.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। बैठक में पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक योगेश खत्री व सहायक पर्यटन अधिकारी प्रद्युमन देथा भी मौजूद रहे।

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