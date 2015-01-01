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नागौर में हादसा:25 लोगों से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत; 12 लोग हुए घायल

नागौर31 मिनट पहले
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इस पिकअप में करीब 20 से 25 लोग सवार थे।

जिले के मकराना में शुक्रवार सुबह पिकअप पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हैं। घायलों को मकराना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। पिकअप को बीच रास्ते से हटाया गया।

जानकारी के मुताबिक, हादसा मकराना के गच्छीपुरा क्षेत्र के मोखमपुरा के पास हुआ। यहां सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार हरलाल नाम के व्यक्ति की मौत हो गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिकअप में 20 से 25 लोग सवार थे। सभी बेसरोली से थेपड़ी गांव में शोक व्यक्त करने जा रहे थे। वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

इनपुट- प्रशांत अबोटी

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