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पंचायती राज चुनाव:सांसद दिया कुमारी प्रचार के लिए नागौर पहुंची, बोलीं- जन-जन का पूर्ण विश्वास भाजपा और नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों पर

नागौर5 मिनट पहले
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दिया कुमारी ने लोगों से मिलकर समस्याएं जानी।
  • रियाबड़ी पंचायत समिति के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा में आमजन से मतदान की अपील की

शनिवार को भाजपा से लोकसभा सांसद दिया कुमारी नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क करने पहुंची। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी भी उनके साथ रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज चुनाव के लिए प्रचार किया। साथ भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। जहां उन्होंने सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया।

दिया कुमारी ने प्रचार की जानकारी देते हुए बताया कि आज मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की पादुकला ग्राम पंचायत में नागौर ज़िला परिषद के वार्ड 11, रियाबड़ी पंचायत समिति के वार्ड 9,10 और 29 के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा में आमजन से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। जन-जन का पूर्ण विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी नीतियों पर है, जो भाजपा को विजय पथ पर आगे बढ़ा रहा है।

शनिवार को पूरे दिन नागौर के दौरे पर रहेंगी दिया कुमारी।
शनिवार को पूरे दिन नागौर के दौरे पर रहेंगी दिया कुमारी।

लोकसभा सांसद दिया कुमारी मेड़ता क्षेत्र के पादूकला, रियां बाड़ी, जसनगर इंदाबड़, नोखा चांदावत, मेड़ता रोड और डांगावास में प्रचार कर रही हैं।

आम सभा को संबोधित किया।
आम सभा को संबोधित किया।
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