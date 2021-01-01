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परबतसर नगरपालिका चुनाव:अध्यक्ष पद के लिए लोकसूचना जारी, बहुमत नहीं फिर भी कांग्रेस चेयरमैन पद पर प्रत्याशी उतारेगी

परबतसरएक घंटा पहले
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परबतसर। भाजपा वकील रामनिवास दिवाकर (बांए) को कांग्रेस राजूराम मुंदलिया (बांए) को चेयरमैन पद का प्रत्याशी बना सकती है। - Dainik Bhaskar
परबतसर। भाजपा वकील रामनिवास दिवाकर (बांए) को कांग्रेस राजूराम मुंदलिया (बांए) को चेयरमैन पद का प्रत्याशी बना सकती है।
  • भाजपा के पास स्प्ष्ट बहुमत फिर भी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए लोक सूचना सोमवार को जारी हो गई। नामांकन 2 फरवरी दोपहर 3 बजे तक किए जा सकेंगे तथा 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे। रिटर्निंग अधिकारी मुकेश कुमार मूंड़ ने बताया कि चुनाव चिह्न आवंटन 4 फरवरी को होंगे।

अध्यक्ष पद के लिए मतदान 7 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। मतगणना 7 फरवरी को ही होगी। उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा। बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत, कांग्रेस भी लड़ेगी अध्यक्ष का चुनाव परबतसर नगरपालिका में 25 वार्ड हैं।

पालिकाध्यक्ष का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। पालिकाध्यक्ष के लिए जादुई आंकड़ा 13 है, नगरपालिका चुनावों के रविवार को आए परिणामों में भाजपा को 14 सीटें, कांग्रेस को 7 व निर्दलीयों को 4 सीटें मिली हैं।

बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया को पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी का बोर्ड बन जाएगा। उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद 14 पार्षदों को गुप्त स्थान पर ठहरा रखा है।पालिकाध्यक्ष का टिकट तय करने के लिए पार्षदों व संगठन के नेताओं से चर्चा कर रहे है।

विधायक गावड़िया भी कांग्रेस के प्रत्याक्षी उतारेंगे। उन्होंने भी अपने पार्षदों को गुप्त स्थान पर ठहरा रखा है। कयास लगाए जा रहे है युवा कांग्रेसी नेता राजूराम मुंदलिया या निवर्तमान पालिका उपाध्यक्ष लोकेश मालाकार को पालिकाध्यक्ष चुनाव में उतारा जा सकता है।

रिपोर्ट: दीनानाथ योगी

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