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परबतसर नगर पालिका चुनाव:निर्दलीय पार्षद मुश्ताक खां ने ज्वाइन की भाजपा, अब 25 में से 15 पार्षद भाजपा के पास

नागौर42 मिनट पहले
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भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश सैन (बांए) और कांग्रेस के उम्मीदवार लोकेश सैनी (दांए)। - Dainik Bhaskar
भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश सैन (बांए) और कांग्रेस के उम्मीदवार लोकेश सैनी (दांए)।

जिले के परबतसर नगर पालिका में वार्ड 10 के निर्दलीय पार्षद मुश्ताक खां ने भाजपा का हाथ थाम लिया है। इसके बाद भाजपा के पास 15 पार्षद हो गए हैं। विधायक मानसिंह किनसरिया, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश खण्डेलवाल, पंकज पुरोहित ने मुंह मीठा कराकर मुश्ताक खां का स्वागत किया। अब परबतसर नगर पालिका के लिए भाजपा के पास कुल 15, कांग्रेस के पास 7 और निर्दलीय 3 सीटों पर रह गए हैं।

मुश्ताक के आने के बाद भाजपा की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। अब भाजपा की एकतरफा जीत लग रही है। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के भाजपा से ओमप्रकाश सैन व कांग्रेस से लोकेश सैनी उम्मीदवार है।

भाजपा-कांग्रेस दोनों ने की बाड़ेबंदी

नगरपालिका चुनावों के रविवार को आये परिणामों में भाजपा को 14 सीटें, कांग्रेस को 7 व निर्दलीय को 4 सीटें मिली थीं। अब मुश्ताक के आने से भापजा के पास 15 वोट हो गए हैं, भाजपा को पूर्ण विश्वास है कि उनका ही बोर्ड बनेगा। उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद 14 पार्षदों को गुप्त स्थान पर ठहरा रखा है।

कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया ने भी अपने जीते हुए पार्षदों की गुप्त स्थान पर ठहरा रखा है। भाजपा अपना किला बचाए रखने में जुटे हैं, उन्हें शक है कि कांग्रेस के नेता सेंधमारी की कोशिश जरूर करेंगे।

रिपोर्ट- दीनानाथ योगी

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