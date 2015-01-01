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त्योहार:दीपोत्सव के स्वागत में घरों में बनाई रंगोलियां

रोल44 मिनट पहले
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दीपोत्सव को लेकर रोल ग्राम में स्वागत के लिए युवतियों व महिलाओं ने अपने घरों में मांडणे व रंगोलियां बनाई। दीपोत्सव के आने को लेकर रोल में हर कोई अपने अंदाज में उनके स्वागत हेतु आतुर नजर आ रहा है। ऐसे में गांव की युवतियों व महिलाओं ने अपने-अपने घरों के आंगन में आकर्षक व मनमोहक मांडणे व रंगोलियां बनाकर पर्व के आगमन पर स्वागत की तैयारियों में पलक पावड़े बिछा रही है। गांवों में पर्व या धार्मिक आयोजन होने पर उनके स्वागत में मांडणे व रंगोलियां बनाई जाती है। गांवों में युवतियां व महिलाएं बड़े ही मनोभाव के साथ मांडणे व रंगोलियां बनाकर उसमें मन की कल्पनाओं के रंग भरते हुए आकर्षकता का रूप देती है।

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