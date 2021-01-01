पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राष्ट्रीय जल मिशन:जल शक्ति पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन, अंतिम तिथि 10 फरवरी

नागाैर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग की की ओर से से राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल संरक्षण व जल संसाधन के क्षेत्र में कार्यरत राज्य, जिला, संस्था, संगठन व ग्राम पंचायताें को सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रथम पुरस्कार दो लाख रुपए ,द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए व तृतीय पुरस्कार एक लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र जिलाधिकारी सुरमयी शर्मा ने बताया कि जिले में कार्यरत नवयुवक मंडल, युवा टीम जो जल सरंक्षण व संचयन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं वे अपना आवेदन गैर-सरकारी संगठन कैटेगरी में कर सकते हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन अवार्ड के लिए 8 कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, पंचायत, नगर निकाय, मीडिया, स्कूल, इंडस्ट्री, गैर सरकारी संगठन, कॉरपोरेट शामिल हैं। संस्था प्रभारी, संगठन अपना आवेदन http://www-mygov-in/campaigns/national water awards 2020 पर 10 फरवरी 2021 तक कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser