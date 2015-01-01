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विद्यार्थियों की सुविधा:नागौर से सीकर रात 9 बजे से चलेगी राेडवेज

नागौर2 घंटे पहले
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कांस्टेबल परीक्षा भर्ती को लेकर नागौर के अधिकांश विद्यार्थियों के सेंटर सीकर आए है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए राेडवेज नागाैर डिपाे से तीन दिन तक अतिरिक्त बसाें का संचालन करेगा।

मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा काे लेकर नागाैर डिपाे से 5 नवंबर काे रात नाै बजे सीकर, रींगस, चौमू हाेते हुए जयपुर के लिए अतिरिक्त बस का संचालन किया जाएगा। वहीं इससे पहले सीकर के लिए दिन में नियमित बसाें का संचालन हाेगा।

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