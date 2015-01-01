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बस सेवा:नागौर शहर से अब सूरत के लिए भी रोडवेज की सीधी बस सेवा हुई शुरू

नागौर5 घंटे पहले
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राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नागौर आगार की तरफ़ से दीपावली के अवसर पर क्षेत्र वासियो के लिए सूरत के लिये सीधी रोडवेज़ बस सेवा शुरू की है। नागौर डिपो के परिचालक रमेश सियाग बिरलोका ने बताया कि यह बस रोजाना नागौर से सुबह सवा 10 बजे चलकर खींवसर, जोधपुर, पाली, सिरोही, आबूरोड, अहमदाबाद, वड़ोदरा होते हुए सुबह 5 बजे सूरत पहुंचेगी।

सूरत से रात सवा 10 बजे पर चल कर नागौर तक आयेगी। यह सेवा शुरू होने से यात्रियों को अवैध वाहनों में ज़्यादा किराया देकर नहीं जाना पड़ेगा, वही राजस्थान रोडवेज में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत किराये में छूट व विभिन्न श्रेणी के कार्ड धारकों को भी निशुल्क सेवा का फ़ायदा दिया जा रहा है। इस बस की रोडवेज की वेबसाइट www.rsrtconline.rajasthan.gov.in पर अग्रिम बुकिंग सेवा उपलब्ध है, साथ ही अग्रिम बुकिंग पर रोडवेज की तरफ़ से पांच प्रतिशत कैशबैक सुविधा भी दी जा रही है।

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