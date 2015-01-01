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लूट:परीक्षा के लिए भांजे को रोल छोड़ वापस आ रहे युवक से लूट

मूण्डवा4 घंटे पहले
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मूंडवा के निकट नराधना गांव के समीप एक व्यक्ति के साथ हुई लूट होने का मामला थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार श्रवणराम पुत्र अणदाराम जाट निवासी सिंधलास ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने भाणजे काे कांस्टेबल भर्ती का पेपर दिलाने के किये जयपुर जाना था तो वह अपनी निजी गाड़ी में भाणजे व उसके पिता को रोल छोड़ने के लिए गया।

वापस आते समय रात के 10 बजे के लगभग डीडीयां फांटे से एक गाड़ी ने पीछा शुरू कर दिया। नराधना गांव से कुछ दूर पहले लुटेरों ने गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवा दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर उसके साथ मारपीट की और उससे कहा कि जेब में जो कुछ है वो निकल दे।

उसने अपना पर्स निकल कर दे दिया उसमे रोकड़ 4 से 5 हजार रुपये व कुछ जरूरी कागजात थे। लेकिन गांव वालों के आने से वह लुटेरे वहा से फरार हो गये। वहां से लोगो ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस हेड कांस्टेबल अणदाराम व बेणीराम घटनास्थल पर पहुंचे।

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