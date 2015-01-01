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सहयोग:स्टेडियम विकास समिति के नाम सौंपा गया 21 लाख रुपए की राशि का चैक

नागौर2 घंटे पहले
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जिला स्टेडियम में खेल सुविधाओं के विस्तार और इसको माॅडल स्टेडियम के रूप में विकसित करने में सहयोग करने के लिए भामाशाह भी आगे गए हैं। जसवंतगढ़ के मूल निवासी और सुप्रीम इंडस्ट्रीज एमडी बजरंगलाल तापड़िया ने भामाशाह की भूमिका निभाते हुए स्टेडियम के विकास के लिए 21 लाख रूपए की राशि का चैक भेंट किया है।

भामाशाह तापड़िया की ओर से समिति के नाम 21 लाख रूपए की सहायता राशि का यह चैक उनके प्रतिनिधि पवन भंडारी ने कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी को भेंट किया। जिला स्टेडियम को माॅडल स्टेडियम के रूप में विकसित करने के लिए भामाशाह बजरंगलाल तापड़िया द्वारा दिया गया आर्थिक सहयोग प्रशंसनीय और प्रेरणादायी है। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी भंवरलाल सियाग भी मौजूद रहे। कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अपील की है कि नागौर जिला स्टेडियम को माॅडल स्टेडियम के रूप में विकसित करने के लिए भामाशाह व आमजन आएं।

नागौर स्टेडियम विकास समिति की बैंक खाता संख्या 50100378495120 (आईएफएससी कोड HDFC0002037) में कोई भी भामाशाह या आमजन चैक देेकर या आॅनलाइन मनी ट्रांसफर से सहयोग कर सकते हैं। समिति में आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाह हुए बड़े औद्योगिक घरानों के सीएसआर से प्राप्त राशि को सरकारी नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत तौर पर नागौर जिला स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम के रूप में विकसित करने के लिए व्यय किया जाएगा।

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