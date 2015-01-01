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मांग:5 स्टार रैटिंग की तर्ज पर विकसित हो स्कूल

नागौर2 घंटे पहले
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  • कलेक्टर डॉ. सोनी ने की अभियान सुगम्य नागौर की समीक्षा, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

जिले की सरकारी स्कूलों को फाइव स्टार रैटिंग की स्कूल के रूप में विकसित करने पर काम होगा। इसके लिए जिले के सरकारी विद्यालयों में फाइव स्टार रैकिंग के लिए निर्धारित सभी प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने की कार्ययोजना बना ली गई है।

इस संबंध में कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सोनी ने बैठक में सरकारी स्कूलों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को लेकर चलाए जा रहे अभियान उजास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि वंचित स्कूलों में भी भामाशाहों और दानदाताओं के सहयोग से डिमांड राशि जमा करवाते हुए विद्युतीकरण की प्रक्रिया पूरी करवाएं।

डाॅ. सोनी ने सुगम्य नागौर अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैम्प तथा पृथक से शौचालय बनवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इसी सुगम्य नागौर अभियान के तहत सुगम्य शिक्षा कार्यक्रम चलाते हुए सीडब्लयुएसएन के लिए संदर्भ केन्द्रों में सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने फाइव स्टार रैटिंग के लिए सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक से क्रियाशील शौचालय निर्माण सहित सभी विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्य डीईओ संपतराम तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा बस्तीराम सांगवा को इसे लेकर चिन्हित विद्यालयों में वंचित भौतिक सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

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