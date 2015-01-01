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जांच:मूंडवा, कुचेरा व सांजू से लिए मिठाई, पनीर व मावे का सैंपल, जांच को भेजे

नागौर3 घंटे पहले
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  • शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 13वाें दिन कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

26 अक्टूबर से शुरू किए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के 13वें दिन शनिवार को मूंडवा, कुचेरा व सांजू में कई दुकानों से सैम्पल लिए गए। अभियान के नोडल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गठित जांच दल ने शुक्रवार को नावां, शहर के कई प्रतिष्ठानों के यहां से सैम्पल लिए।

नायब तहसीलदार भंवरलाल सेन तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में जांच दल ने मूंडवा में मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन का सैम्पल लिया। इसके बाद एक अन्य दुकान से बालूशाही का सैम्पल लिया गया। इसके बाद जांच दल कुचेरा कस्बे में पहुंचा, जहां एक दुकान से पनीर का सैम्पल लिया। सांजू, डेगाना में शिकायत पर मावा बर्फी का सैम्पल लिया गया। जांच दल में विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुरेश कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक दिव्या बिश्नोई तथा डेयरी प्रतिनिधि विनय कुमार शर्मा शामिल थे।

सूचना पर 51 हजार मिलेंगे पुरस्कार राशि
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 14 नवम्बर तक चलेगा। अभियान के तहत इस बार खाद्य सामग्री में निर्माता द्वारा स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और जीवन को संकट में डालने वाला मिलावटी पदार्थ डाले जाने की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि का वितरण फूड टेस्टिंग लैब की जांच के उपरान्त निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जाएगा। विभाग का अभियान जारी रहेगा।

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