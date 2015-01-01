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बिजनेस प्लस:शांति इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारों को दिए गए चांदी के सिक्के

नागौर2 घंटे पहले
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दीपावली के पर्व से पूर्व धनतेरस के उपलक्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीद में लोगों की रूचि देखने को मिली। इस अवसर पर शहर के बंग मार्केट स्थित शान्ति इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म के व्यवसायी देवेन्द्र सेन, बसन्त सेन ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने वाले खरीदारों को उपहार स्वरूप चांदी का एक एक सिक्का भी दिया। इस दौरान लोगों ने एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आटा चक्की, मिक्सी, मोबाइल फोन इत्यादि की जमकर खरीदारी की। लोगों का मानना है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदारी शुभ होती है। इस दौरान भंवरलाल, अनिल, आसिफ, चन्द्रप्रकाश, सलीम, विशाल, राजू, नवल, गरीबाराम इत्यादि उपस्थित रहे।

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