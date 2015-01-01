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नागौर में शुद्ध के लिए युद्ध:नावां कस्बे में बेसन बर्फी व मावे के सैम्पल लिए गए, मिठाई ट्रे पर एक्सपायर होने की तिथि लिखने के निर्देश

नागौर8 मिनट पहले
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शुक्रवार को नावां शहर के  कई प्रतिष्ठानों के यहां से सैम्पल लिए गए।
  • जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा

त्यौहारों का समय आने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना अधिक रहती है। इस समय मुख्यमंत्री ने इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतने व खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से शुरू किया। जिसके तहत आज 12 वें दिन नावां शहर में कई दुकानों से सैम्पल लिए गए हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अभियान के नोडल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत गठित जांच दल ने शुक्रवार को नावां शहर के कई प्रतिष्ठानों के यहां से सैम्पल लिए।

मिठाई ट्रे पर एक्सपायर होने की तिथि लिखने के निर्देश

तहसीलदार गुरुप्रसाद तंवर व खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में गए जांच दल ने नावां शहर में मिष्ठान भंडार के यहां से बेसन बर्फी, आनंद मिष्ठान भंडार के यहां मावा तथा मिठड़ी कस्बे में स्थित स्वीट्स की दुकान से मावे के सैम्पल लिए गए। जांच के दौरान सभी दुकानदारों को साफ-सफाई के निर्देश दिए। मिठाई के दुकानदारों को मिठाई की ट्रे पर ही बनाने तिथि व एक्सपायर होने की तिथि अंकित करने के निर्देश दिए गए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 14 नवम्बर तक चलेगा। अभियान के तहत इस बार खाद्य सामग्री में निर्माता द्वारा स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और जीवन को संकट में डालने वाला मिलावटी पदार्थ डाले जाने की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51 हजार रूपए की पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि का वितरण फूड टेस्टिंग लैब की जांच के उपरान्त निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जाएगा।

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