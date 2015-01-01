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  • Smuggling Of Illicit Liquor In Nagaur; Rajasthan Excise Department Action On Instructions Of Collector Jitendra Kumar Soni

नागौर:अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा, 96 देसी शराब के पव्वे बरामद; जिला कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

नागौर18 मिनट पहले
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कलेक्टर को जन सुनवाई के दौरान मिली थी अवैध शराब ब्रिक्री की शिकायत।
  • आरोपी बजरंग लाल के विरुद्ध अवैध शराब बिक्री करने का मामला दर्ज कर लिया गया

जिला कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को एक परिवादी ने डेह रोड स्थित रैगरों का मोहल्ला में अवैध शराब बिक्री किए जाने की शिकायत जिला कलेक्टर से जन सुनवाई के दौरान की। जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने उक्त शिकायत पर जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल जांच एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके बाद मौके से 96 देशी शराब के पव्वे बरामद किए गए।

जिला आबकारी अधिकारी गेमराराम ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशों पर डेह रोड स्थित वार्ड नंबर 31 में रोडवेज डिपो के पास रैगरों का मोहल्ला में आबकारी निरीक्षक की टीम ने दबिश दी। जहां बजरंग लाल रेगर अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पाया गया। विभाग की टीम ने आरोपी के कब्जे से 96 देसी शराब के पव्वे बरामद किए। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि बजरंग लाल के विरुद्ध अवैध शराब बिक्री करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। जिसके साथ मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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